Sp. Braga supera desinspiração europeia, mas Estrela empata no fim

O Sp. Braga entrou na Liga 2024-25 com um empate (1-1) frente ao Estrela da Amadora numa noite de domingo que ajudou a corrigir alguns problemas de inspiração da última ronda europeia, mas não chegou para superar um adversário que acreditou, chamou Nani à boca de cena e chegou ao empate na recta final.

O Sp. Braga precisava de um desempenho diferente do da noite europeia, com o Servette, adversário que voltará a defrontar esta semana em jogo decisivo para as aspirações europeias. E, de certa forma, conseguiu-o.

Porém, quando muitos acreditavam que chegara a altura de pensar um pouco no compromisso de quinta-feira, para a Liga Europa, o jogo sofreu um safanão, com as emoções à flor da pele e o árbitro a perder a conta aos cartões.

Perante um Estrela da Amadora que escondeu os seus trunfos nesta pré-época, não restava outra alternativa que não fosse uma abordagem assertiva, sem grandes hesitações ou dúvidas.

O técnico dos “arsenalistas”, Daniel Sousa, apostou num onze com algumas alterações em relação ao último compromisso, a começar pela inclusão de Vítor Carvalho, um pilar do meio-campo que permitiu maior liberdade a Moutinho e Zalazar num desenho de 4x3x3.

No ataque, a ausência de Bruma e a passagem de Roger Fernandes para o flanco esquerdo — com Ricardo Horta à direita — levaram ainda à troca de ponta-de-lança, com El Ouazzani a recuperar a titularidade.

E, de facto, notou-se uma evolução no jogo dos minhotos, mais intenso e objectivo, com Roger Fernandes a criar situações de perigo suficientes para estabelecer a diferença.

Só que o Estrela da Amadora não viajara até Braga para aceitar o papel de mero espectador, ficando a dever a si próprio o primeiro golo da partida, em lance de André Luiz que o guardião Matheus limpou. O jogo do Estrela tinha a dose certa de veneno, com Rodrigo Pinho e Kikas ameaçadores. Faltou apenas discernimento.

O intervalo chegou sem sinal de golos, situação com que o Sp. Braga não se conformava. E, mesmo sem alterações para a segunda parte, a pressão aumentou e com ela a vantagem, conseguida numa insistência iniciada em Moutinho, a descobrir Zalazar na direita com tempo e espaço para o cruzamento perfeito que El Ouazzani converteu no primeiro golo pelo Sp. Braga.

O Estrela ainda tinha vultos como Nani e Alan Ruiz no banco à espera da estreia na Liga 2024-25, com o internacional português ex-Sporting a regressar ao futebol português aos 67 minutos do primeiro jogo da Liga.

Daniel Sousa respondeu às movimentações do adversário iniciando uma troca que lhe permitisse simultaneamente acautelar o resultado do jogo e gerir alguns elementos para o compromisso de Genebra, com o Servette.

O jogo caminhava para o fim, mas o Estrela encontrou forças para ripostar. Nani ainda viu um golo anulado por posição irregular de um companheiro, a tirar algum brilho ao regresso do extremo. Mas o sinal estava dado e Kikas conseguiria mesmo empatar aos 80 minutos. E só não bisou para a vitória do Estrela porque Matheus fez enorme defesa, evitando o pior na estreia na Liga.