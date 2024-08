Sifan Hassan conquista ouro na maratona feminina e bate recorde olímpico

Hassan junta a medalha de ouro ao bronze conquistado nas provas de 5000 e 10.000 metros. Susana Santos terminou no 57.º lugar.

A atleta neerlandesa Sifan Hassan sagrou-se este domingo campeã olímpica da maratona dos Jogos Olímpicos Paris2024, juntando a medalha de ouro ao bronze conquistado nas provas de 5000 e 10.000 metros.

Sifan Hassan, de 31 anos, completou a prova em 2:22.55 horas, um novo recorde olímpico, superando a etíope Tigst Assefa, medalha de prata, por três segundos, e a queniana Hellen Obiri, terceira, a 15.

Até 10 quilómetros do fim a corrida manteve-se muito disputada, com todas as favoritas em grupo. Assefa seguia a liderar enquanto Hassan se mantinha atenta, atacando na última volta.

A atleta portuguesa Susana Santos terminou hoje no 57.º lugar. Susana Santos cumpriu a prova em 2:35.57 horas, acabando a mais de 13 minutos da vencedora.

Na maratona feminina, Portugal já conquistou duas medalhas, ambas por intermédio de Rosa Mota, que se sagrou campeã olímpica em 1988, em Seul, depois de em 1984 ter arrebatado o bronze, em Los Angeles.

A maratona feminina fecha as provas de atletismo dos Jogos Olímpicos Paris2024, que terminam hoje.