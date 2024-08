Em Paris, Portugal acelerou a fundo no velódromo

As duas medalhas no ciclismo de pista fizeram desta campanha olímpica um sucesso no mesmo patamar do que foram os Jogos de Tóquio.

Uma medalha de ouro, duas de prata e uma de bronze. Em termos de colheita de metal precioso, os Jogos Olímpicos de Paris 2024 foram os melhores de sempre para Portugal, até melhores que os de Tóquio 2020, onde os atletas portugueses também conquistaram quatro medalhas (um ouro, uma prata e dois bronzes). Mas foi preciso esperar até aos últimos dias para que essa campanha fosse do regular ao excelente, quando Iúri Leitão brilhou no velódromo olímpico com uma prata no omnium e, dois dias depois, uniu forças com Rui Oliveira para a medalha de ouro.