Morreu José Manuel Constantino, presidente do Comité Olímpico de Portugal

Morreu neste domingo o presidente do Comité Olímpico de Portugal (COP), José Manuel Constantino. O dirigente, de 74 anos, estava há dias internado em Lisboa e não resistiu a doença prolongada, confirmou o PÚBLICO.

José Manuel Constantino era uma das figuras mais respeitadas do desporto nacional, tendo assumido a liderança do COP a 26 de Março de 2013, já depois de ter comandado também os destinos do Instituto Português do Desporto e da Juventude.

Faleceu este domingo o Presidente do Comité Olímpico de Portugal, José Manuel Constantino.

É com grande pesar que o COP partilha esta notícia, num dia de grande tristeza para a sua família e amigos, e para o desporto português. pic.twitter.com/nFywf2gpcZ — Comité Olímpico de Portugal (COP) (@COPPORTUGAL) August 11, 2024

Durante os primeiros dias da edição dos Jogos Olímpicos de Paris ainda acompanhou o evento, mas a doença que o foi fragilizando nos últimos anos obrigou ao internamento.

Licenciado em Educação Física, José Manuel Constantino praticou futebol durante a juventude, no Leões de Santarém (1962-67), iniciando posteriormente, em 1985, a sua ligação ao dirigismo, inicialmente como secretário técnico do Sport Algés e Dafundo (1985) e mais tarde como membro do Conselho de Fundadores da Fundação do Desporto (2001).

Um ano mais tarde, passava a liderar o Instituto do Desporto de Portugal, já depois de ter presidido também à Confederação do Desporto de Portugal (2000-2002). Até essa altura, manteve também a actividade de docente do ensino universitário e assumiu funções como membro do Conselho Superior Desporto entre 2001 e 2005.

Muito interventivo no espaço público, escrevia regularmente em vários jornais, como o PÚBLICO, com uma perspectiva crítica das opções governamentais em relação às políticas para a área do desporto, que considerava insuficientes para fazer face às necessidades do país e da comunidade.

"José Manuel Constantino foi um dos grandes pensadores do desporto em Portugal, um homem com profundo conhecimento da actividade desportiva e do dirigismo e que nunca deixou de defender as suas ideias", reagiu entretanto o presidente da Federação Portuguesa de Futebol, Fernando Gomes.