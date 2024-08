Adeus, Paris! O que sabemos da cerimónia de encerramento dos Jogos Olímpicos?

Os Jogos Olímpicos de Paris 2024 estão prestes a terminar. Aliás, com quatro medalhas e 14 diplomas olímpicos, Portugal já encerrou a sua participação. A cerimónia de encerramento acontece este domingo e já há confirmações sobre aquilo que podemos esperar.

O evento está marcado para as 21h de Paris, 20h de Portugal Continental, e poderá acompanhá-lo na RTP. Como é habitual nas cerimónias olímpicas de encerramento, a cidade anfitriã passará o testemunho à sua sucessora, neste caso, a Los Angeles. Tudo vai acontecer no imponente Stade de France.

Os Jogos de Los Angeles vão acontecer em 2028 e, nesta cerimónia de encerramento, já podemos sentir um pouco do que nos espera para os Estados Unidos. Nomeadamente, a presença de várias estrelas norte-americanas da música como Billie Eilish, H.E.R, Red Hot Chili Peppers e, claro, Snoop Dog. O rapper foi uma espécie de "mascote" de Paris 2024, omnipresente, divertido e a proporcionar momentos engraçados.

Cada um dos artistas musicais mencionados é natural da Califórnia, incluindo H.E.R., que deverá cantar o hino nacional dos Estados Unidos ao vivo no Stade de France, antecipando já os próximos Jogos.

"Este é o maior momento da história dos LA 28 até à data, quando a bandeira olímpica passa de Paris para Los Angeles", afirmou o presidente da LA 28, Casey Wasserman, em comunicado citado pela Lusa.

O responsável disse ainda que todos estão "entusiasmados por apresentar o melhor de Los Angeles, com artistas locais" e e gratos a Billie, H.E.R., Chili Peppers e Snoop pela sua colaboração no que será "um espectáculo incrível para uma audiência global que dará aos fãs uma amostra do que está para vir em 2028".

A cidade norte-americana vai acolher os Jogos Olímpicos pela terceira vez, depois de 1984 e 1932. Contudo, será a primeira vez que recebe os Paralímpicos.

Sobre a presença de Portugal na cerimónia também já existem algumas certezas. Iúri Leitão e Patrícia Sampaio serão os porta-estandartes. O ciclista tornou-se, em Paris, o primeiro português a conseguir duas medalhas na mesma edição dos Jogos Olímpicos. A judoca, por sua vez, foi a responsável pela abertura do "medalheiro" desta edição

A dupla medalhada "tomará o testemunho" de Fernando Pimenta e Ana Cabecinha, porta-estandartes na Cerimónia de Abertura, como confirmado em conferência de imprensa pelo chefe de Missão, Marco Alves.

"É um orgulho enorme. Eu quando vi a Cerimónia de Abertura fiquei muito contente e acho que fomos muito bem representados, mas nunca sonhei sequer que pudesse vir a ser eu o porta-estandarte da Cerimónia de Encerramento", reconheceu o novo campeão olímpico à agência Lusa.

Leitão descreve a distinção como "uma honra indescritível". "Estou extremamente satisfeito por ter sido convidado a levar o estandarte de Portugal", completou à mesma agência.

Portugal segue a tradição recente, iniciada em Pequim 2008 com Vanessa Fernandes, medalha de prata no triatlo, de entregar a responsabilidade a um medalhado da edição presente.