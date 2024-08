Segunda na TV: Corrupção, livrarias em Paris e caminhantes

CINEMA

Nas Teias da Corrupção

TVCine Action, 21h15

No ano 2000, depois de dois anos na gaveta, estreou-se este filme de James Gray, baseado numa história de corrupção verídica na cidade de Nova Iorque que envolveu o seu próprio pai. Co-escrito por Matt Reeves, que mais tarde viria a ser responsável The Batman e a saga recente de O Planeta dos Macacos, centra-se em Leo Handler (Mark Wahlberg), que, saído da prisão em liberdade condicional, começa a trabalhar como mecânico a trabalhar numa empresa que disputa contratos para reparar carruagens de metro. É o pretexto para explorar uma vasta teia de corrupção municipal, com subornos e políticos e muito pouca licitude. Foi o segundo filme de Gray, e conta também com Joaquin Phoenix, Charlize Theron, James Caan, Ellen Burstyn e Steve Lawrence no elenco.

Uma Livraria em Paris

RTP2, 22h55

Vincenzo dedica-se de corpo e alma à sua livraria, situada no centro de Paris, aqui recriado de forma fantasiosa nos estúdios Cinecittà, e a Albertine, a sua filha adolescente, que se recusa a falar ou andar desde que teve um acidente. As suas vidas decorrem tranquilamente até ao dia em que Yolande, uma actriz cheia de energia e entusiasmo pela vida, entra na livraria. Uma comédia romântica realizada por Sergio Castellitto em 2021, a partir de uma história escrita e não filmada pelo realizador Ettore Scola, que morreu cinco anos antes e aqui foi responsável pelo argumento, ao lado da filha Silvia e de Furio Scarpelli, desaparecido em 2010.

SÉRIES

As Caminhantes

RTP2, 14h11

Estreia. Seis mulheres que se uniram por todas serem assoladas, de uma forma ou de outra, pelo cancro, decidem unir esforços e escalar até ao topo da montanha Dôme de la Lauze, em Saint-Christophe-en-Oisans. É esta a premissa de uma minissérie francesa criada por Fanny Riedberger, Sylvie Audcoeur e Anna Fregonese e estreada originalmente em 2022.

Reginald the Vampire

Syfy, 22h15

Último episódio da segunda temporada. Chega ao fim esta comédia de terror criada por Harley Peyton, veterano que trabalhou em séries como Twin Peaks nos anos 1990. A saga de Reginal Andres (Jacob Batalon), que se transformou em vampiro para conseguir salvar a própria vida, era adaptada de uma série de livros, Fat Vampire, escrita por Johnny B. Truant.

Condor

RTP1, 0h45

Um analista de sistemas da CIA descobre uma enorme conspiração e um plano secreto que põe em risco a vida de milhões de pessoas. Não tarda até haver um alvo nas suas costas. Datada de 2020, esta é a segunda temporada de Condor, a série baseada tanto em Os Seis Dias do Condor, livro de James Grady, quanto na sua adaptação cinematográfica, Os Sete Dias do Condor, realizada por Sydney Pollack em 1975. No elenco encabeçado por Max Irons (filho de Jeremy) cabem nomes como o falecido William Hurt, Bob Balaban ou Constance Zimmer.

Solar Opposites

Disney+, streaming

Estreia da quinta temporada. A animação co-criada por Mike McMahan e Justin Roiland, que também fazia a voz principal e foi despedido em 2023 dos seus trabalhos na indústria depois de acusações de abuso e violência sexual e doméstica, tem nova leva de episódios que se estreia entre nós exactamente ao mesmo tempo que no resto do mundo. É a história cómica de um grupo de extraterrestres que se despenham na terra e ficam relutantemente entre nós, entre outras tramas passadas à volta do universo.

Industry

Max, streaming

Estreia da terceira temporada. A HBO deu a esta série criada por Mickey Down e Konrad Kay em 2020 o mesmo horário que dava a House of the Dragon, o que traz a esta produção uma atenção redobrada e um carácter de grande aposta para substituir galinhas dos ovos de ouro como essa ou a finada Succession. Industry passa-se no mundo cruel e sem escrúpulos da alta finança em Londres.

DOCUMENTÁRIO

Grandes Monumentos Naturais: Islândia

RTP2, 20h35

As paisagens da Islândia, com especial enfoque nos vulcões e tudo o que estes proporcionam, são o foco deste episódio desta produção francesa com o selo do Arte e assinada pelo realizador Herlé Jouon.