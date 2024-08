Não deixar a Baixa morrer. Como a música está a salvar o Verão de Coimbra

Uma roda de amigos com pronúncia coimbrã interrompe as gargalhadas da conversa para refrescar a garganta, ao mesmo tempo que um bando de miúdos desce apressado a imponente escadaria do Salão Brazil. “Bora ver a capoeira?” É sexta-feira e o grupo despede-se de uma semana de actividades intensa, entre oficinas à volta da cultura hip-hop: dança, escrita, arte e beatbox, tudo aquilo que o movimento Roda o Centro (RoC) tem vindo a promover todas as semanas, no Skate Park de Coimbra, sob o viaduto da ponte Rainha Santa Isabel.

