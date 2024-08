Annie Le Brun (1942-2024): “Escrevo como se arromba uma porta”

Neste ano em que o surrealismo celebra o seu centenário, contado desde a publicação do seu primeiro manifesto, acaba de morrer, aos 81 anos, a poetisa e crítica literária francesa Annie Le Brun, que se manteve sempre intransigentemente fiel ao espírito insubmisso do movimento lançado por André Breton, procurando abrir espaços de imaginação num mundo com “realidade a mais”, para citar o título do livro que publicou em 2000: Du trop de realité.

