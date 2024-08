Como ver a chuva de meteoros Perseidas? O pico é este domingo

Enquanto os dias de Agosto são acompanhados por um sol radiante, muitas das noites quentes são preenchidas por um deslumbrante espectáculo de "estrelas cadentes", cortesia da chuva anual de meteoros Perseidas. Trata-se de uma das melhores chuvas de meteoros do ano — a seguir às Geminídas e às Quadrântidas — e o espectáculo misterioso atingirá o seu auge na noite de domingo para a manhã de segunda-feira. Mas, ao contrário das chuvas de meteoros de Inverno, não terá de se agasalhar para assistir à chuva de estrelas, excepto, talvez, usar mangas compridas para afastar os mosquitos.

O espectáculo de Verão, de cortar a respiração, enfeita os céus do Hemisfério Norte a partir de meados de Julho e até Agosto de cada ano. Tudo o que os observadores do céu precisam de fazer é encontrar céus escuros, de preferência fora da cidade.

De acordo com a Organização Internacional de Meteoros, os observadores do céu, em condições de céu limpo e escuro, podem esperar ver 50 a 75 meteoros por hora. Os observadores com mais sorte poderão ver até um meteoro por minuto, mais ou menos, de acordo com Peter Veres, astrónomo do Centro Harvard-Smithsonian de Astrofísica. As Perseidas são "uma das chuvas mais activas do ano", explica Veres.

Estrelas cadentes e meteoros são a mesma coisa. Um meteoro é qualquer pedaço de rocha espacial, pedra interestelar ou outro pedaço de detritos que arde na atmosfera planetária. Todos os anos, a Terra passa por rastos de detritos deixados pelo cometa Swift-Tuttle que passou pelo planeta em 1992.

Os meteoros do tamanho de grãos de arroz ardem ao atravessar a atmosfera exterior da Terra, criando meteoros de cauda longa, clarões brilhantes e até algumas bolas de fogo, diz Ted Bergin, professor de astronomia da Universidade de Michigan. Durante o pico do espectáculo, a Terra estará a viajar pelo centro da pilha de detritos, acrescenta.

"Serão clarões brilhantes que atravessarão o céu e que terão apenas uma cauda", diz Bergin. De acordo com a Organização Internacional de Meteoros, os meteoros vão atravessar o céu a 37 milhas por segundo — por isso, não pestaneje ou poderá perdê-los.

"Os cometas são alguns dos materiais mais antigos do sistema solar. Por isso, estamos a ver alguns dos pedaços mais antigos do sistema solar a arder na atmosfera da Terra", explica Bergin.

Todos os anos observamos os meteoros na mesma altura, de forma fiável, uma vez que encontramos a mesma bolsa de detritos no mesmo local da nossa órbita anual em torno do Sol.

Se está no Hemisfério Norte, está com sorte. Os residentes da região terão os melhores lugares para o espectáculo. As Perseidas atingirão o seu pico oficial no domingo de madrugada, segundo Bergin. Mas os meteoros serão mais fáceis de ver assim que escurecer.

Se não quiser ficar acordado até às primeiras horas da manhã, também poderá ter uma visão óptima depois de a lua se pôr, por volta da meia-noite. E se perder o espectáculo no seu auge, o encore na noite seguinte pode ser igualmente gratificante.

A luz da lua pode ofuscar ligeiramente os meteoros mais fracos, uma vez que iluminará 44% da noite de domingo, de acordo com a American Meteor Society.

Para os observadores de estrelas: uma vez que as Perseidas "têm origem" na constelação de Perseu, o epicentro do espectáculo será aí. Se não conseguir encontrar Perseu, pode também procurar Cassiopeia, que se parece com um "W" ligeiramente irregular no céu, e o centro da chuva estará por baixo.

Bergin sugere também que se olhe na direcção do nascimento das estrelas, que nascem a leste e se põem a oeste.

"Não é preciso estar a olhar para um determinado ponto, porque os meteoros atravessam o céu com um corte gigantesco", disse Bergin.

Mais dicas dos especialistas:

— Procure a escuridão. Pode ser num local afastado da cidade ou, se não puder ir para um local rural, procure a parte mais escura do céu onde quer que esteja.

— Deixe o telemóvel dentro de casa. Sempre que olhamos para o telemóvel, os olhos demoram cerca de 15 minutos a adaptar-se novamente à escuridão. Olhar para um dispositivo antes de se virar para o céu pode arruinar a sua visão nocturna inata.

— Seja paciente. O facto de haver uma contagem média não significa que verá essa quantidade de meteoros por hora.

Exclusivo PÚBLICO/The Washington Post