Morreu A ex-CEO do YouTube Susan Wojcicki. Tinha 56 anos

A antiga presidente executiva do YouTube e executiva de longa data da Google, Susan Wojcicki, morreu no sábado aos 56 anos, após uma batalha de dois anos contra o cancro do pulmão.

"É com profunda tristeza que partilho a notícia do falecimento de Susan Wojcicki. A minha querida mulher de 26 anos e mãe dos nossos cinco filhos deixou-nos hoje após dois anos de vida com cancro do pulmão", declarou Dennis Troper, marido de Wojcicki, numa publicação no Facebook.

"Nos últimos dois anos, mesmo quando lidava com grandes dificuldades pessoais, Susan dedicou-se a tornar o mundo melhor através da sua filantropia, incluindo o apoio à investigação da doença que acabou por lhe tirar a vida", disse Sundar Pichai, presidente executivo da Google, num blogue.

Uma das mulheres mais proeminentes no mundo da tecnologia, Wojcicki juntou-se à Google em 1999 para se tornar uma das primeiras funcionárias do líder de pesquisas na internet, anos antes de este adquirir o YouTube. A Google comprou o YouTube em 2006 por 1,65 mil milhões de dólares (cerca de 1,52 mil milhões de euros).

Antes de se tornar CEO do YouTube em 2014, Wojcicki foi vice-presidente sénior de produtos publicitários na Google.

Após nove anos ao leme, Wojcicki abandonou o seu cargo no YouTube em 2023 para se concentrar na "família, saúde e projectos pessoais".

Wojcicki foi substituída pelo seu adjunto, Neal Mohan, um executivo sénior de publicidade e produtos que entrou para a Google em 2008. Na altura, Wojcicki planeava assumir um papel consultivo na Alphabet, a empresa-mãe da Google.

"Há 25 anos, tomei a decisão de me juntar a dois estudantes licenciados de Stanford que estavam a construir um novo motor de pesquisa. Chamavam-se Larry e Sergey... Seria uma das melhores decisões da minha vida", escreveu Wojcicki num blogue, no dia em que deixou o YouTube, referindo-se aos co-fundadores da Google, Larry Page e Sergey Brin.