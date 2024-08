Movimento Menos Ecrãs, Mais Vida considera medida sobre manuais digitais insuficiente

Ministério da Educação avançou que, no próximo ano lectivo, o projecto-piloto dos manuais digitais não será alargado a mais turmas do 1.º ciclo e secundário. Impacto na aprendizagem vai ser estudado.

O Movimento Menos Ecrãs, Mais Vida, que lançou uma petição pública pelo fim imediato do projecto-piloto dos manuais digitais nas escolas, considera que o passo dado pelo Ministério da Educação de suspender o alargamento deste projecto apenas a mais turmas do 1.º ciclo e do ensino secundário é "insuficiente". "Tivemos um aumento de 500% no número de alunos no projecto sem que os seus impactos tenham sido estudados. É uma medida insuficiente para o que está em causa, que é uma falta de conhecimento sobre o impacto que este projecto está a ter nos alunos actualmente", nota Catarina Prado e Castro, uma das fundadoras deste movimento.

O projecto-piloto dos manuais digitais arrancou no ano lectivo 2020/2021. Desde então, o número de escolas, do 1.º ciclo ao ensino secundário, a substituir os manuais escolares impressos por digitais tem aumentado: no ano passado abrangeu cerca de 24 mil alunos. O Ministério da Educação opta agora por travar a integração de novas turmas do 1.º ciclo e do secundário no projecto-piloto, mantendo, contudo, tudo nos mesmos moldes para turmas do 2.º e 3.º ciclos do ensino básico" (do 5.º ao 9.º ano).

"O projecto vai entrar em 2024/2025 no seu quinto ano lectivo, ainda em piloto, sem que tenha sido avaliado o seu impacto na aprendizagem dos alunos, existindo apenas resultados de questionários a alunos, professores e directores. Nesse sentido, o Ministério da Educação, Ciência e Inovação vai solicitar um estudo de avaliação de impacto para tomar uma decisão sobre o projecto baseada em evidência para o ano lectivo 2025/2026 e seguintes", refere o ministério.

Para a promotora da petição, que foi entregue e discutida na Assembleia da República, era essencial suspender totalmente o projecto e não apenas travar o seu alargamento em alguns ciclos de ensino. "Parecem-me umas pequenas migalhas. Na verdade, os 24 mil alunos abrangidos vão continuar. O que gostaríamos é que nenhum aluno no 1.º ciclo tivesse aulas com manuais digitais", considera, adiantando que irá questionar o ministério sobre os "critérios pedagógicos" que estão na base da decisão de suspender o alargamento do projecto apenas ao 1.º ciclo e ensino secundário.

Catarina Prado e Castro lembra ainda o resultado de um inquérito, realizado pelo próprio movimento em Fevereiro, no qual, dos 454 encarregados de educação que responderam, 85% disseram não estar satisfeitos com o projecto-piloto e desejar que ele termine.​

Já a presidente da Confederação Nacional das Associações de Pais (Confap), Mariana Carvalho, reconhece vantagens na utilização de manuais digitais, mas entende que não existem condições para a substituição dos livros em papel.

"Os manuais digitais poderiam ser uma alternativa caso o planeamento fosse um bocadinho diferente e se tivéssemos infra-estruturas para ter uma boa implementação", considerou a presidente da Confap em declarações à agência Lusa.

Além da ligação à Internet nas escolas, Mariana Carvalho acrescentou que nas salas de aula não existem, por exemplo, tomadas para carregar o computador de todos os alunos e que, muitas vezes, os aparelhos não têm capacidade para que os manuais sejam descarregados e possam ser utilizados offline.

"Há vantagens, mas como não temos infra-estrutura, não conseguimos apoiar a 100% a transição digital neste caso específico", lamentou a representante dos pais.