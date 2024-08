Maternidades do Porto e Coimbra fizeram 30 partos de Leiria numa semana

Na região de Lisboa e Vale do Tejo, quase metade das urgências de ginecologia-obstetrícia vão estar fechadas ou com constrangimentos durante este fim-de-semana.

As maternidades de Coimbra e o Centro Materno Infantil do Norte (Porto) fizeram 30 partos de mulheres provenientes de Leiria numa semana, desde sexta-feira passada, dia em que a urgência de ginecologia-obstetrícia deste hospital fechou ao exterior por falta de médicos em número suficiente para assegurar as escalas. Foram 19 as mulheres encaminhadas de Leiria para Coimbra, que fica a 76 quilómetros de distância de Leiria, e 11 as que tiveram partos programados no Porto, a quase 200 quilómetros, apurou o PÚBLICO.