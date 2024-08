Governo quer avaliar impacto dos manuais digitais e suspende alargamento a mais turmas do 1.º ciclo e secundário

Ministério da Educação põe algum travão no alargamento do projecto-piloto dos manuais digitais, que vai entrar no quinto ano “sem que tenha sido avaliado o seu impacto na aprendizagem dos alunos”.

No próximo ano lectivo, o Ministério da Educação não vai alargar o projecto-piloto dos manuais digitais a mais turmas do 1.º ciclo e do ensino secundário, já que quer avaliar o seu impacto na aprendizagem dos alunos. Assim, este projecto-piloto, que vem sendo implementado desde há quatro anos, vai manter-se "nos mesmos moldes para turmas do 2.º e 3.º ciclos do ensino básico" (do 5.º ao 9.º ano) e será suspensa a integração de novas turmas nos restantes níveis de ensino, avançou o Ministério da Educação, Ciência e Inovação (MECI)​ em resposta a questões do PÚBLICO.