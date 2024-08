Cinco urgências de ginecologia e obstetrícia fechadas no fim-de-semana

Cinco serviços de urgência de Ginecologia e Obstetrícia vão estar encerrados no sábado e no domingo, maioritariamente em Lisboa e Vale do Tejo, segundo informação oficial, que indica também o fecho de três urgências pediátricas no fim-de-semana.

Segundo as escalas de urgência publicadas no Portal do SNS, às 20h00 de sexta-feira, as urgências de Ginecologia e Obstetrícia fechadas no fim-de-semana são as do Hospital de São Bernardo, Setúbal, Hospital Nossa Senhora do Rosário, no Barreiro, Hospital de Vila Franca de Xira, Hospital das Caldas da Rainha e Hospital de Santo André, em Leiria.

Vão ainda estar fechadas no fim-de-semana as urgências pediátricas dos hospitais Beatriz Ângelo, Loures, Nossa Senhora do Rosário, Barreiro, e de Chaves.

Segundo a mesma informação, outras estarão reservadas às urgências internas, aos casos referenciados pelo Centros de Orientação de Doentes Urgentes (CODU) do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM) e pela linha SNS 24.

É o caso das urgências de pediatria dos hospitais de Viseu (das 9h00 às 23h00) no sábado e no domingo e no hospital Fernando da Fonseca (Amadora-Sintra) no período nocturno.

No Hospital São Francisco Xavier, em Lisboa, a urgência de Ginecologia e Obstetrícia também está na mesma situação.

Nos hospitais Santa Maria, em Lisboa, e no Garcia de Orta, em Almada, também serão recebidos apenas os casos referenciados.

A Direcção Executiva do SNS apela à população para "ligar sempre para a Linha SOS Grávida (808 24 24 24) antes de se deslocar a um serviço de urgência de Ginecologia".

Segundo dados dos Serviços Partilhados do Ministério da Saúde (SPMS) avançados na sexta-feira à Lusa, a Linha SNS Grávidas, que faz parte do SNS 24, atendeu 16.141 chamadas, entre os dias 1 de Junho e 26 de Julho, sendo que 8.268 chamadas se referem às triagens realizadas no mês de Junho.

Em dois meses, cerca de 2490 utentes foram referenciados para os cuidados de saúde primários e 11.209 para os serviços de urgências hospitalares, refere a SPMS, indicando ainda que 246 foram referenciadas para o INEM.

Os dados indicam também que mais de 13,5% das grávidas foram aconselhadas a ficar em autocuidados.

Quanto ao número de atendimentos realizados pelo SNS 24 nos primeiros oito meses do ano, os dados referem que totalizaram 1.875.56, menos 9.493 relativamente ao período homólogo de 2023.

Segundo os números, 610.941 utentes foram reencaminhados para urgências hospitalares e 461.379 para os cuidados de saúde primários.