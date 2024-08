“As pessoas estão mais conscientes do risco depois dos incêndios catastróficos de 2017”

Num ano em que a área ardida em Portugal está bastante abaixo da de anos anteriores, Paulo Fernandes traz à memória os incêndios trágicos de 2017 para lembrar que, por causa deles, "as pessoas estão mais conscientes do risco" e têm mais cuidados. Isso, combinado com a chuva que foi sempre ocorrendo desde o Outono, tem permitido às florestas manterem o seu grau de humidade elevados, o que não favorece a ocorrência de incêndios neste ano em que tem havido uma sequência de dias quentes e secos mais localizados. Mas o especialista em engenharia do fogo deixa um aviso: "Não está ao alcance de um proprietário florestal típico fazer a gestão do território."

