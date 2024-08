Governo aprova suplemento dos polícias dia 22. MAI tenta pagar até dia 31

O Governo prevê aprovar o decreto que consagra o aumento do suplemento de missão para a PSP e GNR no Conselho de Ministros de dia 22 de Agosto e o Ministério Administração Interna (MAI) garante estar "fortemente empenhado em diligenciar todo o apoio e celeridade possível a este processo para que todos os elementos das forças de segurança possam receber a actualização do suplemento ainda no decorrer deste mês de Agosto".

