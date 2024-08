O fim dos Jogos e o começo dos jogos

Os Jogos Olímpicos de Paris 2024 terminam esta segunda-feira. Portugal tem até, ao momento, três medalhas: uma de bronze no judo, ganha pela Patrícia Sampaio (-78kg), e duas de prata conquistadas por Iúri Leitão no ciclismo e Pedro Pichardo no atletismo, para além de vários diplomas olímpicos. Até ao apagar da chama olímpica ainda há a possibilidade de surgirem mais pódios. E a hipótese mais forte acontece hoje, com Fernando Pimenta, na canoagem, à procura de chegar ao ouro.

O PÚBLICO tem dois enviados a Paris e construiu um site totalmente dedicado aos Jogos Olímpicos, onde pode encontrar toda a informação relevante, para além do calendário geral e um especificamente para os portugueses. Acompanhe. E no final desta newsletter deixo-lhe alguns dos trabalhos já produzidos, na esperança de que siga o maior espectáculo desportivo do planeta no PÚBLICO.

Para além dos Jogos, destaque para o arranque oficial de mais uma temporada do futebol nacional. Esta sexta-feira o Sporting deu o pontapé de saída da competição e derrotou o Rio Ave por 3-1. Hoje, é a vez do FC Porto subir ao relvado para defrontar o Gil Vicente – quanto ao Benfica, desloca-se a Famalicão. Aqui tem o calendário dos jogos e os horários televisivos dos jogos da I Liga e aqui a mesma informação da II Liga, que só arrancará no sábado.

No futebol internacional, realce para quarta-feira quando Real Madrid e Atalanta (20h) disputam a Supertaça Europeia na Polónia. Já quinta é a vez de Sp. Braga e Vitória decidirem o seu futuro nas provas europeias nos jogos da segunda mão da terceira pré-eliminatória da Liga Europa e Liga Conferência. Os bracarenses decidirão tudo no terreno do Servette depois do nulo de cá; os vitorianos trouxeram de Zurique, um folgado triunfo por 3-0.

De resto, nota para o início da Volta à Espanha que acontecerá... em Portugal. A primeira etapa de uma corrida que conta com a participação de Nelson Oliveira (Movistar) e João Almeida (UAE Emirates) começa no próximo sábado com um contra-relógio individual de 12km entre Lisboa e Oeiras - a corrida terá ainda mais duas tiradas disputadas em território português.