Uma vítima portuguesa na queda de avião de São Paulo

A queda de um avião em São Paulo, na sexta-feira, matou todas as 61 pessoas a bordo. O MNE confirmou que há uma mulher portuguesa entre as vítimas.

Uma portuguesa está entre as vítimas mortais do acidente aéreo de sexta-feira no estado de São Paulo, Brasil, que causou a morte das 61 pessoas a bordo, disse, este sábado, à Lusa fonte do Ministério dos Negócios Estrangeiros.

Um voo que fazia a rota de Cascavel, no Paraná, para Guarulhos, em São Paulo despenhou-se, na passada sexta-feira, numa zona com várias habitações em Vinhedo, no interior de São Paulo. O avião de médio porte transportava 61 pessoas e a queda não deixou sobreviventes.

Fonte do Ministério dos Negócios Estrangeiros disse este sábado à Lusa estar confirmada uma vítima de nacionalidade portuguesa, “uma mulher com 48 anos” no acidente aéreo ocorrido na sexta-feira com um avião da companhia aérea VOEPASS.

“O Ministério dos Negócios Estrangeiros já está em contacto com a família e lamenta profundamente a morte desta portuguesa, bem como das restantes vítimas, transmitindo sentidas condolências a todos os familiares”, pode ler-se na nota do ministério.

Entre as vítimas brasileiras estaria uma criança de três anos acompanhada pelo pai. A criança é filha da jornalista Adriana Ibba, que integra o Grupo Catve de Comunicação, em Cascavel, que não estava presente no voo. Entre as vítimas há também um grupo de médicos que viajava para um congresso em Curitiba, avança o jornal Folha de S.Paulo.

Numa nota publicada na rede social X (antigo Twitter), na sexta-feira, o Presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, decretou três dias de luto oficial em todo o país, juntando-se, assim, à Câmara Municipal de Vinhedo, concelho onde ocorreu a tragédia.

O avião da companhia aérea VOEPASS, um bimotor ATR-72-500, voava entre Cascavel e São Paulo, e despenhou-se por volta das 13h25 (17h25 em Lisboa). O modelo do avião já foi utilizado pela TAP e é, segundo a SIC, "conhecido por ser seguro e fiável", pois "oferece uma combinação de baixo custo operacional e capacidade para rotas de curta distância".

A região do interior do estado de São Paulo estava, esta sexta-feira, sob alerta de chuva e vento forte, o que poderá estar na origem do acidente.

Vídeos publicados nas redes sociais mostram o avião a dar voltas em torno de si próprio antes de se despenhar no muito perto de algumas casas.

De acordo com o site especializado Flightradar, o avião tinha realizado mais dois voos durante a manhã antes de se despenhar.

O Governo do estado de São Paulo anunciou a criação de um gabinete de crise instalado no Aeroporto de Guarulhos, para onde se dirigia o avião, para esclarecer as causas do acidente (uma vez que a descoberta da caixa negra já foi confirmada), identificar os corpos das vítimas e apoiar os familiares.

A VOEPASS disse em comunicado que "está a dar prioridade à prestação de assistência sem restrições às famílias das vítimas e a colaborar efectivamente com as autoridades para determinar as causas do acidente".

O Presidente e o primeiro-ministro portugueses, Marcelo Rebelo de Sousa e Luís Montenegro, endereçaram mensagens de condolências a Lula da Silva.

Notícia actualizada às 11h12 com idade e sexo da vítima portuguesa e contexto sobre a situação.