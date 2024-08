No jogo conservador para substituir Sunak, ataques entre candidatos valem “cartão amarelo”

Recentemente eleito líder do Comité 1922, o grupo que representa todos os deputados do Partido Conservador na Câmara dos Comuns do Parlamento do Reino Unido, Bob Blackman não tem grandes dúvidas: “As constantes calúnias e ataques entre colegas durante a última legislatura, tanto em público como nos media, são uma das razões pelas quais o partido se saiu tão mal na eleição geral”.

Os leitores são a força e a vida do jornal



O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para assinaturas.online@publico.pt