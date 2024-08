“Não sou de arrependimentos, mas gostava de ter tido mais filhos”

Luísa Ribeiro Lopes, presidente do conselho directivo do .PT, assume ser viciada “em exercício físico” e confessa que o elogio de que menos gosta é dizerem ser voluntariosa.

Que rede social mais usa? Já desistiu de alguma e porquê?

LinkedIn. Já desisti do Facebook, pois os conteúdos deixaram de me interessar.

Já se arrependeu de alguma coisa que escreveu numa rede social? O quê?

Não me recordo de alguma vez me ter arrependido.

Tem a noção de quantos ex-amigos tem? Cinco? Dez? Ou nunca se zangou com um amigo?

Várias pessoas, por razões da vida, deixei de contactar, mas nunca as qualifiquei como ex-amigos ou as quantifiquei.

Qual é o elogio que menos gosta que lhe façam?

Voluntariosa.

Se pudesse viver no cenário de um romance literário, qual escolheria?

Lembro-me de muitos que seriam bem interessantes, mas não consigo nomear um em especial, seria provavelmente num cenário queirosiano, de Gabriel García Márquez ou de Allende.

Fora de Portugal, qual é o lugar onde se sente em casa? E porquê?

Actualmente, Barcelona, pela proximidade familiar.

Qual o melhor conselho que lhe deram na vida?

Nunca é tarde para fazer algo que nos faz feliz.

Em que situações se considera uma “chata”?

Na defesa de algo em que acredito muito, nomeadamente a procura por uma sociedade mais igual.

Tem algum vício que gostaria de não ter?

Actualmente não; sou ex-fumadora.

E um de que se orgulhe?

Viciada em exercício físico: corrida.

Diga o nome de três portugueses vivos que admira (não vale a sua mãe nem o seu pai).

Ramalho Eanes, Rosa Mota, Leonor Trindade.

Já teve algum ataque de ansiedade? Em que circunstâncias?

Ataque de ansiedade, não. Já tive algumas situações difíceis, geradoras de ansiedade.

E já se sentiu profundamente exausta? Foi burnout?

Já me senti profundamente exausta, sem nunca ter sido um burnout.

Se lhe pedissem conselhos para uma relação amorosa feliz, o que é que dizia?

Que não tenho conselhos a dar.

É vegetariana, vegan, faz alguma dieta especial? Porquê?

Não faço nenhuma dieta especial, salvo, não ingerir lactose, por não gostar.

Qual foi o último filme que viu? E qual foi o último de que gostou?

Noite de Solstício de Verão. O último que me marcou mais: Ainda Temos o Amanhã.

Qual o seu maior arrependimento?

Não sou de arrependimentos, mas gostava de ter tido mais filhos.

Qual foi a última vez em que se surpreendeu?

Surpreendo-me frequentemente com bons livros, filmes, pessoas, sítios. Talvez o último livro que acabei de ler: A Vergonha, de Annie Ernaux.