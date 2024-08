A pretexto da recém-inaugurada rede intermunicipal de bicicletas eléctricas do Médio Tejo, a meioB, cumprimos um dos quatro itinerários da nova rota dedicada aos cavaleiros do templo.

Castelos, torres, igrejas e estátuas. São vários monumentos que testemunham a presença dos Cavaleiros do Templo no nosso país e à volta dos quais vão girando, também, umas quantas lendas e mitos – com o Santo Graal à cabeça. Com epicentro em Tomar, há agora uma rota templária para descobrir na região do Médio Tejo e que é composta por quatro itinerários: militar, arquitectónico, religioso e simbólico.