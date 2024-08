DS4 Antoine de Saint-Exupéry, crossover de olhos postos no céu

Há quase cem anos, Antoine de Saint-Exupéry (1900-1944), pioneiro e herói da aviação, estreava-se na escrita, na qual havia de deixar um forte legado, nomeadamente com O Principezinho, que é tido como o segundo livro mais traduzido do mundo, depois da Bíblia. Porém, foi em Correio do Sul, romance de 1929, que a DS se inspirou para criar uma colecção que homenageia as viagens “através de dunas de areia e montanhas escarpadas”, considerando-a “simbólica da união entre o homem e a máquina”.

A comemoração começa logo pela cor escolhida para distinguir a colecção, disponível em toda a gama: cinzento púrpura, com reflexos pérola, denominada Night Flight, em homenagem ao romance do escritor. O visual exterior da edição limitada é ainda pautado pela grelha, em preto, cheia detalhes esculpidos e cromados, que criam reflexos e que são sublinhados por uma assinatura luminosa em Matrix LED Vision, ou pelas jantes, de 19 polegadas, em preto brilhante e com corte tipo diamante, criadas a pensar nesta colecção.

Já por dentro, o habitáculo foi repensado para se apresentar como um cockpit, com o painel de instrumentos e o tablier revestidos a couro e pelos quais, além da obrigatória tecnologia, se destaca no painel central uma estrela cor de laranja, a silhueta aerodinâmica de um avião e a assinatura de Antoine de Saint-Exupéry.

De resto, os botões, tanto das janelas como do ar condicionado, integram-se perfeitamente no design, o que nos levou algum tempo até nos habituarmos e encontrá-los à primeira. Na lista dos prós, a construção e montagem ou o toque suave da maioria dos materiais. No centro do tablier, o ecrã táctil é fácil de manusear e compreender, facto para o qual contribui uma boa nitidez dos gráficos, mas ainda pode ser simplificado. Como acontece com os modelos das marcas agregadas pela Stellantis, há atalho para ligar e desligar funções de apoio à condução, como a manutenção na faixa de rodagem.

No capítulo da arrumação, será fácil encontrar espaço para praticamente tudo, desde a garrafa de água até chaves, carteira e telefone, sendo que o porta-bagagem arruma quase 400 litros, o que, não sendo uma referência, é suficiente para uma viagem em família. O único calcanhar de Aquiles será a habitabilidade da segunda fila, mais adequada a crianças e a adultos de estatura média: os de quase 1,90m que ocuparam os lugares traseiros deram pontos positivos ao conforto dos bancos, mas negativos ao espaço.

Rolar suave

Apesar de se distinguir visualmente, as mecânicas que servem esta edição especial não mudam: Puretech 130cv, BlueHDI 130cv, híbrido 136cv e híbrido plug-in de 225cv (foi este último que a Fugas conduziu). Nem a ideia de se apresentar como um familiar compacto premium, com trejeitos de crossover.

Sobre o motor, há poucos defeitos que se lhe possam apontar. O E-Tense 225 é, entre a gama, o que tem o comportamento mais espevitado, tirando um bom partido do impulso eléctrico para uma resposta rápida quando se acorda o acelerador: faz 7,9 segundos de 0 a 100 km/h. E a energia eléctrica, se lhe for dado bom e cuidado uso, permite percorrer mais de 60 quilómetros sem acordar o motor térmico.

É, aliás, em modo eléctrico que se torna mais amigo da cidade, rolando de forma tranquila. Noutros traçados, será a conjugação dos dois que permitirá melhores desempenhos. Mas, mesmo em vias exigentes, a configuração da suspensão orientada para o conforto faz com que uma viagem prime sempre pela suavidade (o único senão revela-se quando encontramos uma estrada esburacada, em que o sistema não se revela eficaz na absorção dos impactos; as lombas também obrigam a uma forte redução de velocidade para que quem segue atrás não bata com a cabeça no tejadilho).

No campo da tecnologia, esta versão apresenta-se com sistema Keyless Entry & Start, ou seja, destranca-se automaticamente quando se encontra a menos de 2 metros de distância, altura em que os puxadores surgem das portas; ao afastar-se, o automóvel tranca-se automaticamente e os puxadores fundem-se com a carroçaria.

Na segurança, além dos muitos sistemas que passaram a ser obrigatórios, este DS4 chega com pack de detecção de tráfego traseiro. Este sistema detecta veículos que se possam encontrar nos ângulos mortos laterais quando se está a conduzir, independentemente da velocidade de aproximação, tendo um alcance até 75 metros. Quando em marcha-atrás, alerta para obstáculos em movimento até 40m de distância no ângulo morto traseiro.

Ficha técnica

DS 4 Antoine de Saint-Exupéry E-Tense 225

Motor: PHEV – 1.6 Gasolina + Motor eléctrico de 81 kW

Tracção: Dianteira

Potência: 165 kW (225cv)

Binário: 360 Nm

Ac. de 0 a 100 km/h: 7,9 segundos

Vel. máxima: 233 km/h

Consumo: 1,5 l/100 km*

Autonomia EV: 62 km*

Lugares: 5

Bagageira: 390 litros

Preço: 53.200€ (desde)

* valores WLTP