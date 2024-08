Anantara Vilamoura, quando os luxos do Algarve se casam com o luxo da Tailândia

É um Verão muito tailandês no Anantara, entre restaurante pop up e massagistas vindos da Tailândia. Mas este é também um resort muito algarvio. Fomos provar o Algarve tailandês e até levamos o cão.

Está um calor de ananases e os turistas ondulam pela piscina, de cocktail na mão, vagueando pela água fresca, bronzeando-se entre sonos nas espreguiçadeiras. O DJ anima a tarde com umas batidas que ecoam por entre as palmeiras, a brisa suave abana os panos das caminhas à sombra. Podia ser em qualquer ponto do mundo, este resort, mas na verdade estamos mesmo num Algarve-Tailândia, que poucos espaços no mundo conseguirão casar tão bem, no seu luxo calmo, estas duas localizações como o Anantara Vilamoura, nascido e renovado há poucos anos nos espaços do antigo Tivoli Victoria.