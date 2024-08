Teresa Portela vai à final B na canoagem olímpica

Teresa Portela esteve bem perto de chegar à final A em K1 500 metros na canoagem dos Jogos Olímpicos de Paris. A correr na terceira (de quatro) meia-final, a canoísta portuguesa foi terceira, falhando o apuramento para a corrida das medalhas por apenas 41 centésimos.

Com as duas primeiras a terem apuramento directo para a final A, Portela pagaiou sempre com os lugares da frente à vista, chegando aos 250m em quinto lugar. Nos últimos metros, a portuguesa ainda fez um esforço para recuperar posições, mas não foi o suficiente para apanhar as duas primeiras, a húngara Alida Gazso e a belga Hermien Peters.

Teresa Portela vai, então, disputar a final B, que se realiza às 11h50, hora de Lisboa.