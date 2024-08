Rui Oliveira: “Pensei desistir dos Jogos para dar o lugar ao meu irmão”

Estamos no velódromo dos Jogos Olímpicos, nos arredores de Paris. Portugal acaba de ganhar uma medalha de ouro no ciclismo de pista, conquistada a pares, e Rui Oliveira, um dos campeões, chega ao pé da imprensa e desfaz-se em lágrimas. Com os lábios a tremer e os olhos encharcados, aquilo que lhe sai primeiro é dizer “nunca ganhei uma corrida na minha vida”. Não é rigorosamente verdade, porque já ganhou, mas é verdade que tem estado longe de conquistas há alguns anos.

E é por isso que Oliveira tem duvidado de si próprio. E é também por isso que pensou desistir destes Jogos Olímpicos, dizendo que lhe passou pela cabeça dar o lugar ao irmão, Ivo Oliveira.

“Passei alguns anos difíceis. O meu irmão também deveria estar aqui. E tenho orgulho de o representar a ele. Houve momentos em que pensei não vir aos Jogos e dar o lugar ao meu irmão, que passou momentos difíceis, se calhar mais do que eu”, disparou.

Na selecção portuguesa para Paris, Iúri Leitão, como campeão do mundo de omnium, teria sempre um lugar quase garantido. Depois, faltava escolher o par. Rui Oliveira e Ivo Oliveira, irmãos gémeos, eram os candidatos mais fortes, embora também houvesse boa qualidade em João Matias. Portugal teve de escolher e um dos irmãos ficou fora.

"Ser atleta é duvidares de ti mesmo muitas vezes. Passei por muitas incertezas. Já estiver perto de ganhar muitas vezes. Fiz quartos e segundos lugares muitas vezes. Foram muitas frustrações acumuladas. E nunca, nunca, nunca na minha vida pensei que poderia estar aqui a discutir o ouro. Isto é um sonho. Ainda não estou em mim. Não sei o que dizer mais".

Iúri Leitão sentiu que isto seria possível

Rui Oliveira e Iúri Leitão correram como dupla, mas vieram para esta corrida com perspectivas diferentes. Rui estava com incertezas, até pelas más sensações que teve no treino do dia anterior, com algumas dificuldades para respirar - contou-nos Leitão, dizendo que lhe pediu calma, porque aquilo era só ansiedade.

E Iúri estava numa posição mental bem diferente. “Ontem, ouvi que o Pichardo foi apenas o segundo da história de Portugal com ouro e prata na carreira. E eu pensei ‘na forma que eu estou e com o colega que eu tenho e com a táctica perfeita, acho que isto não me vai escapar’. Estava confiante num bom resultado”