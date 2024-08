Paris 2024: Teresa Portela encerra Jogos no top10 do K1 500m

Teresa Portela terminou, neste sábado, em segundo lugar a final B da prova olímpica de K1 500m, em Paris. No Estádio Náutico em Vaires-sur-Marne, a canoísta portuguesa, de 36 anos, concluiu a distância em 1m52,38s e só foi superada pela sérvia Milica Novakovic.

Portela surgia nesta final B como uma das favoritas a ganhar a corrida e esteve quase sempre no trio da frente. Aos 250 metros (54,42s), ocupava já a segunda posição, que conseguiu segurar até à meta apesar da resposta forte da concorrência. Contas feitas, arrancou um 10.º lugar no total da distância (as oito primeiras competem na final A).

Em nono lugar, fruto do triunfo, ficou Milica Novakovic (1m51,55s) e em terceiro a sueca Linnea Stensils, com 1m52,59s.

"Claro que queria estar na final, foi por muito pouco. Na minha final B, cincou ou seis destas canoístas poderiam estar na final. Foi uma sensação de alívio também, por ter acabado, e por ter conseguido o 10.º lugar. Estou orgulhosa", resumiu Teresa Portela, ouvida pela RTP.