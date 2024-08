Fernando Pimenta segue para a final em Paris

Fernando Pimenta continua na sua campanha para se tornar no primeiro atleta português com três medalhas olímpicas. Na primeira das meias-finais de K1 1000 metros, o canoísta de Ponte de Lima foi segundo em Paris, depois de ter passado sempre em lugar de qualificação (1.º aos 250m e aos 500m, 2.º aos 750m) e sem forçar. O primeiro da série foi outro dos favoritos, o húngaro Balint Kopasz.

Pimenta, que em Tóquio arrecadou o bronze olímpico na mesma distância, controlou a prova com autoridade, tendo liderado durante os três primeiros quartos, mas sempre com Kopasz no encalço. Nos últimos 250m, e com a posição de apuramento segura, abrandou o ritmo e terminou na segunda posição, com 3m29,14s contra 3m28,76s do vencedor.

Os dois restantes lugares de qualificação foram ocupados pelo alemão Jakob Thordsen, em terceiro, e pelo sueco Martin Nathell. Na segunda meia-final, o quadro de finalistas ficou completo com o apuramento de Adam Varga, Agustin Vernice, Josef Dostal e Uladzislau Kravets.

Pimenta, de 34 anos, compete na final ainda neste sábado às 12h20, hora de Lisboa. Esta é a quarta participação olímpica para o português, que já conquistou uma prata em K2 1000 nos Jogos de Londres 2012 e um bronze em K1 1000 em Toquio 2020.