Fernando Pimenta falha a terceira medalha olímpica do currículo

Fernando Pimenta falhou neste sábado a presença no pódio da prova de K1 1000m, em Paris, numa final em que não foi além da sexta posição. O canoísta de Ponte de Lima procurava a terceira medalha olímpica (depois dos Jogos de 2012 e 2020), mas acabou por ceder nos 250 metros finais.

A partir da pista 3, o atleta português de 34 anos (completa 35 dentro de três dias) começou a prova com autoridade, passando em primeiro lugar aos 250 metros (48,04s) e aos 500m, mas à chegada aos 750m já começara a perder terreno, tendo caído para a terceira posição.

Nessa altura, começava a perceber-se a diferença de andamento dos dois primeiros e o ataque feroz das duas embarcações que vinham atrás do português. Contas feitas, a medalha de ouro foi entregue ao checo Josef Dostal (3m24,07s), enquanto as de prata e bronze vão para a Hungria: Adam Varga foi segundo, com 3m24,76s, e Balint Kopasz terceiro, com 3m25,68s.

Fernando Pimenta terminaria a prova em perda, caindo para sexta posição, com 3m29,59s (bem distante dos 3m22,48s que registou em Tóquio 2020), e com Uladzislau Kravets (3m28,10s) e Agustin Vernice (3m28,10s, o mesmo tempo) à sua frente. E a desilusão ficou bem patente nas imagens que circularam pouco depois da prova, com o português sentado junto à água, em lágrimas, a ser consolado por Vernice.

"Abdiquei de muita coisa"

No plano do discurso, o canoísta português também não escondeu a desilusão: "Trabalhei muito, foi uma das épocas mais duras da minha vida. Estava tranquilo, fisicamente num dos meus melhores momentos e, antes desta final, mandei uma mensagem à minha mulher a dizer: 'Antes morto, do que não tentar'", revelou.

"É um momento triste, mas tenho de agradecer aos portugueses. Esta foi uma das poucas vezes que falhei um pódio e estou mesmo muito triste, porque abdiquei de muita coisa, das festinhas de escola da minha filha, de aniversários familiares, foram muitos dias de estágios", prosseguiu, explicando depois o plano que traçou para a prova.

"Tentei cumprir a estratégia que tínhamos alinhavado, que era tentar forçar o ritmo e liderar a prova. Tínhamos bons indicadores dos treinos. Estava feliz, a desfrutar, e sabia que o Dostal estava num dos melhores momentos de sempre. Tentei sempre lançar o ritmo sem perder a velocidade, mas houve uma parte em que deixei de sentir o controlo dos movimentos do corpo, a sentir muito cansaço, muitas dores".

Sobre o futuro, Fernando Pimenta quer olhar agora para o curto prazo. "Ainda estou de cabeça quente, mas daqui a 15 dias vou estar no Mundial de distâncias não olímpicas e quero voltar a honrar Portugal e os portugueses. Podem contar com um Fernando Pimenta muito trabalhador e focado. Quanto ao próximo ciclo olímpico, tenho de fazer uma avaliação porque estes anos foram muito duros".