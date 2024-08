Canoagem portuguesa recupera favoritismo no último dia

Tal como no primeiro dia em que levou a bandeira de Portugal na Cerimónia de Abertura dos Jogos Olímpicos de Paris, Fernando Pimenta vai estar em foco no derradeiro dia de competição de canoagem onde o espera, se tudo correr bem, uma jornada dupla: às 10h10, Pimenta disputa as meias-finais de K1 1000m e, duas horas depois, a final da prova onde é considerado um dos favoritos à conquista de uma terceira medalha olímpica, após os sucessos em Londres 2012 (prata em K2 1000m, ao lado de Emanuel Silva) e em Tóquio 2020 (bronze em K1 1000m).

O canoísta de 34 anos assegurou a qualificação para as meias-finais ao vencer a primeira eliminatória, que liderou do início ao fim. “Queria passar directo para não fazer mais uma prova. Tinha dois atletas que não conhecia, um bielorrusso e o americano que foi campeão do mundo sub-23 há 15 dias, e é diferente, estava um bocadinho ansioso por começar a competição. Agradeço a energia dos portugueses que me fizeram chorar e é sempre bom receber esta energia. Estava a segundos de começar quando começaram a gritar por ‘Portugal’ e ‘Pimenta’ e as lágrimas vieram-me aos olhos, mas depois foi focar-me na corrida. Por ser uma pista bastante rápida, cria um bocadinho de instabilidade, mas acabei por fazer uma boa prova e uma boa gestão”, declarou Pimenta à RTP.

Antes (9h50), no Estádio Náutico de Vaires-sur-Marne, Teresa Portela concorre na prova de K1 500m, naquela que é a sua quinta participação em Jogos Olímpicos. Ao contrário do compatriota, a canoísta de 36 anos teve de disputar os quartos-de-final para garantir um lugar entre as semifinalistas, após ter terminado no terceiro lugar da eliminatória. Mas nos “quartos”, Portela soube gerir a posição, terminando no quarto e elegível lugar. Se conseguir repetir a final de Tóquio, onde terminou no sétimo posto, Portela irá pagaiar na derradeira regata marcada para as 11h40.

Também em pista, mas na do Velódromo de Saint-Quentin-en-Yvelines, Iuri Leitão e Ivo Oliveira vão competir na prova de madison, prevista para se iniciar às 17 horas. A dupla portuguesa vai confiante depois de, em Abril, terem conquistado a medalha de bronze nesta prova na Taça das Nações de ciclismo de pista, que decorreu em Milton (Canadá) e fechou o período de qualificação para os Jogos Olímpicos Paris 2024.

“Em Portugal, temos feito omeletes sem ovos. Cada vez nos dão mais ovos para termos omeletes mais bonitas. Já estamos a começar a fazer bolos, vamos ver o que teremos mais tarde”, afirmou Iuri Leitão após a conquista da medalha de prata na prova de omnium. Resta saber se haverá uma cereja para colocar no topo do bolo.