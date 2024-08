Este relógio de reis parece tudo menos um relógio

Num palácio como o de Queluz há quase sempre trabalhos em curso. Se não são as fachadas a mudar de cor ou as esculturas do jardim em restauro, é a renovação da sala das porcelanas, a mostrar que da dieta de reis e infantes faziam parte o café e o chocolate, ou o restauro do órgão da capela, prestes a fazer-se ouvir outra vez.

