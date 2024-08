Desvendado mecanismo de envelhecimento que contribui para o aparecimento de linfomas

Investigação internacional, com participação de um cientista português, descobriu como células do sistema imunitário se transformam em células cancerosas, em ratinhos que envelhecem.

Se o envelhecimento é uma das principais causas para o aparecimento de doenças crónicas ou oncológicas, será importante conhecer como funciona para prevenir essas doenças. Ora, em mais um esforço da ciência para destapar o enigma que o mundo celular continua a ser, uma equipa de investigação norte-americana (e com dedo português) descobriu que há um estado celular que ajuda a transformar as células do sistema imunitário em células cancerosas. Ou seja, torna as células boas em células más.