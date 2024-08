A chuva de estrelas de Agosto é também uma festa dos 500 anos de Camões

Chegou a altura do ano em que somos presenteados com as Perseidas, a chuva de estrelas que parece cair da constelação de Perseu. Ainda que possam ver-se em qualquer sítio onde predomine a escuridão do céu, à volta das Perseidas organizaram-se algumas iniciativas que darão um ambiente de festa a este espectáculo de astronomia. Por exemplo, no Geoscope – Observatório Astronómico de Fajão, aldeia do concelho da Pampilhosa da Serra, haverá uma viagem pelo céu, na noite de sábado para domingo, conduzida pelo divulgador de astronomia José Augusto Matos. Já o Centro Ciência Viva de Constância, que acolhe a Astrofesta este fim-de-semana, oferece um programa que, além das Perseidas e de um passeio pelo céu com o astrónomo Máximo Ferreira, inclui uma sessão no planetário sobre a astronomia de Os Lusíadas – uma maneira de festejar o nascimento de Luís de Camões há 500 anos.

