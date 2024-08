Pescador inglês apanha primeiro tubarão... de Lego

Richard West, um pescador de 35 anos do condado inglês de Devon, pescou o primeiro tubarão de Lego. A peça de brincar estaria perdida há 27 anos e foi encontrada, na terça-feira, nas redes de pesca de West a 35 quilómetros a Sul de Penzance, avança a BBC.

O pescador contactou o Lego Lost at Sea, um projecto que visa encontrar todas as peças perdidas num desastre a 13 de Fevereiro de 1997. Nesse dia, ventoso e de correntes fortes, 62 contentores de transporte do navio de carga Tokio Express foram arrastados mar adentro. Lá estariam mais de quatro milhões de peças de Lego.

Tracey Williams, fundadora do Lego Lost at Sea, deu a boa-nova a Richard. Este foi o primeiro tubarão encontrado entre os 51.800 perdidos. O inventário oficial da Lego ainda é mais específico. Terão sido perdidos 22.200 tubarões Lego em cinzento escuro e 29.600 em cinzento claro.

"Percebi logo o que era, porque em pequeno tinha tubarões Lego, mas já não via aquela cara há 25 anos", disse West, citado pela BBC, sobre o momento em que encontrou o brinquedo a bordo do Defiant FY848. Ao The Guardian, West admitiu que baptizou o tubarão, "Sharky" foi o nome escolhido.

Apesar de "Sharky" estar esbatido e desgastado, por ter estado no mar mais de duas décadas, para o pescador britânico foi "a melhor coisa que pescou a semana toda", disse ao The Guardian. Aliás, o "Sharky" está em regime de custódia partilhada. Dividirá o seu tempo entre West e Tracey Williams.

Muitas das peças presentes nos contentores tinham uma temática marítima. Nas profundezas do mar, estarão bóias salva-vidas, barbatanas, ervas marinhas, entre outras coisas. Os polvos são os mais raros, já que estariam apenas 4200 a bordo. Contudo, em Abril, um rapaz de 13 anos encontrou um na praia em Marazion.

O projecto Lego Lost at Sea começou por diversão. Mas rapidamente se uniram pescadores e mergulhadores que vão avisando onde são avistadas outras peça do "derrame" de 1997. "Assim incentivo as pessoas a participarem na limpeza das praias ao mesmo tempo que ajudo a explicar como funcionam as correntes do oceano e os perigos da poluição por plásticos", contou a fundadora ao The Guardian.

Recentemente, foram encontrados Legos, não só na Cornualha, mas também na Ilha de Man, nas Ilhas do Canal, no País de Gales e na Irlanda.