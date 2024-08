Como alimentei a minha família durante dias com comida que estava destinada ao lixo

Em Julho, inscrevi-me em duas aplicações baseadas na ideia de que a boa comida nunca deve ser desperdiçada. Estas aplicações ligam pessoas como eu a mercearias que estão prestes a deitar comida para o lixo. Em vez disso, recebo-os por uma fracção do preço. Céptico, fiz as minhas encomendas. Dois dias depois, tinha resgatado uma enorme caixa de produtos hortícolas, pastelaria de luxo de um café e um jantar inteiro de arroz nepalês e chili. Saí de lá bem alimentada e convencida de que uma nova geração de aplicações pode evitar o desperdício e fornecer comida deliciosa e a preços acessíveis.

Durante décadas, tem sido difícil fazer chegar às mãos das pessoas os excedentes alimentares dos restaurantes e das mercearias. As despensas de alimentos ajudam a alimentar os 44 milhões de americanos que não têm o suficiente para comer, mas o software e a infra-estrutura para mover rapidamente grandes volumes de ovos, frutas, vegetais, lacticínios e carne directamente para as pessoas não aumentaram. Em 2022, os retalhistas deitaram fora 2,5 milhões de toneladas de alimentos, a maioria dos quais foi para aterros, incineradores ou pilhas de compostagem.

Mas agora aplicações como a Flashfood e a Too Good To Go criaram mercados que estão a tornar-se populares. No total, dizem as empresas, mais de 100 milhões de pessoas inscreveram-se nos seus serviços. “Parece que se estão a espalhar como um incêndio”, diz Dana Gunders da ReFED, uma organização sem fins lucrativos para a redução do desperdício alimentar. “Adoro o modelo, porque pelo menos uma parte dos alimentos teria sido literalmente deitada fora um dia depois. Está realmente a salvá-los do lixo.” Eis como pode transformar o seu smartphone numa arma contra o desperdício alimentar.

Foto Dos milhões de toneladas de resíduos alimentares gerados por restaurantes e mercearias, a maior parte é perfeitamente comestível PHILIPPE WOJAZER

Não desperdiçar mais

Dos milhões de toneladas de resíduos alimentares gerados por restaurantes e mercearias, a maior parte é perfeitamente comestível. Mas, no final do dia, as mercearias têm de deitar fora os alimentos ameaçados de deterioração ou de manuseamento incorrecto, principalmente produtos hortícolas, lacticínios e ovos, carne fresca ou marisco, bem como alimentos frescos e produtos com datas de validade próximas que não podem ser armazenados. Do mesmo modo, os restaurantes devem deitar fora ou doar os excedentes alimentares.

O desperdício alimentar é responsável por 6% das emissões globais de CO2 ao longo de toda a cadeia de abastecimento. Se fosse um país, apenas a China e os Estados Unidos emitiriam mais CO2. Mas apenas 2% dos excedentes alimentares foram doados em 2022, segundo o ReFED. Fora dos Estados Unidos, as empresas em fase de arranque que se dedicam a este problema estão a crescer há anos. Os frutos do seu trabalho estão agora a chegar às terras americanas.

A Too Good To Go foi fundada na Dinamarca em 2016. Auto-intitula-se o “maior mercado do mundo para excedentes alimentares”. Os clientes costumam pagar cerca de cerca de 5€ por s “sacos-surpresa” com pelo menos 14 euros em alimentos. A empresa afirma ter 100 milhões de utilizadores no mundo e 9,1 milhões desde que chegou aos Estados Unidos em 2021; faz parcerias com 200.000 retalhistas, principalmente supermercados, restaurantes e lojas de conveniência. Too Good To Go [que também existe em Portugal] começou a oferecer o serviço em 450 lojas Whole Foods neste Verão.

Foto A Too Good To Go tem um público dedicado. É possível ver os clientes a desempacotar os seus "sacos surpresa" nas redes sociais ou viver da aplicação durante uma semana inteira Too Good To Go

O seu concorrente nos EUA, o Flashfood, funciona com um modelo ligeiramente diferente: liga as pessoas a alimentos que estão a chegar ao fim do prazo de validade e a excedentes que vão ser deitados fora pelas mercearias. A aplicação permite-lhes seleccionar e ver fotografias do que pretendem. Os clientes podem levantar as encomendas em frigoríficos com a marca Flashfood na entrada de uma loja. A empresa canadiana, fundada em 2016, afirma ter mais de um milhão de utilizadores. Opera em 2200 cadeias de supermercados na América do Norte e está a adicionar lojas todos os meses, bem como a expandir-se para mercearias independentes, com planos para lojas de alimentos para animais de estimação, flores e jardins.

A história de duas aplicações

A Too Good To Go tem um público dedicado. É possível ver os clientes a desempacotar os seus “sacos-surpresa” nas redes sociais ou viver da aplicação durante uma semana inteira. Nas mercearias, os sacos-surpresa podem conter alimentos preparados (sopas e refeições prontas a comer) ou produtos de pastelaria (pães, muffins, scones e bolachas).

Optei por comprar produtos de pastelaria num café topo de gama perto de mim, o Blue Bottle, bem como num restaurante nepalês familiar ao virar da esquina do meu escritório. Ambos foram perfeitos: um saco de cerca de 5,50 euros do Blue Bottle forneceu uma variedade de produtos de pastelaria, desde um biscoito a pão de banana, e o saco de 8,30 euros do Bini’s Kitchen forneceu grande parte do jantar da noite: arroz amarelo, um chili de nove feijões e beringela grelhada. As minhas janelas de recolha eram relativamente curtas (30 minutos num caso), mas convenientes para o meu escritório. No entanto, nem toda a gente quer uma surpresa.

Por isso, fui ver o Flashfood. A experiência digital da empresa é como navegar numa prateleira de mercearia com desconto, abastecida com tudo, desde produtos de primeira qualidade a artigos estranhos e produtos perecíveis. Uma das vantagens, para além da possibilidade de seleccionar o que se quer, é a abundância de fruta e legumes frescos, que representam 70% das vendas da Flashfood, segundo a empresa.

Nos Estados Unidos, comer alimentos mais saudáveis, como fruta e legumes frescos, é mais caro do que a dieta americana média, rica em proteínas e cereais: cerca de 460 euros de custos alimentares anuais mais elevados por pessoa, de acordo com a revista médica BMJ Open. Trata-se de um verdadeiro obstáculo a uma alimentação mais saudável para muitas famílias com baixos rendimentos.

As caixas de produtos da Flashfood do meu supermercado local Lucky Supermarket eram uma pechincha: 4,5 euros por uma caixa de cerca de oito quilos de produtos, incluindo quatro alcachofras, três pimentos, dois kiwis, várias laranjas e muito mais. Também comprei Terra Chips, mozzarella fresca, palitos de cheddar e um snack chamado Broccoli Puffs (pensando que o meu filho poderia ser convencido a comer este último). Gastei um total de 21,25 euros, por comida marcada a partir de 40 euros (bem como algumas compras regulares, um aliciante financeiro fundamental para as mercearias).

Foto Mesmo assim, as maiores fontes de desperdício não são as mercearias ou os restaurantes. São as casas, que são responsáveis por cerca de 43% dos alimentos que chegam aos aterros VERA MOUTINHO

O resultado? Os produtos ajudaram a alimentar a minha família de três pessoas durante dois dias. O recipiente de natas, que nunca tinha experimentado antes, era suficientemente delicioso para adicionar a um guisado de camarão e feijão que estava a fazer. Nem tudo correu na perfeição: o selo de um recipiente de queijo mozzarella parecia furado, e a minha mulher deitou dois pimentos para o lixo, declarando-os “viscosos”. Mas a quantidade total foi mais do que suficiente para eu fazer uma segunda tentativa.

Como resolver o problema dos resíduos

Será que estas aplicações vão resolver o problema do desperdício alimentar? Não por si só, diz Alexander Hübner, investigador da cadeia de abastecimento da Universidade Técnica de Munique. Os principais factores de desperdício alimentar nas mercearias são o mau planeamento e a gestão do inventário: os retalhistas têm frequentemente excesso de stock nas prateleiras para promoções, e os clientes rejeitam os produtos mais antigos nas prateleiras. Evitar este desperdício alimentar é a primeira linha de defesa, diz Hübner.

Mesmo assim, as maiores fontes de desperdício não são as mercearias ou os restaurantes. São as casas, que são responsáveis por cerca de 43% dos alimentos que chegam aos aterros. Levar para a cozinha alimentos que teriam sido deitados fora é um óptimo começo, mas também significa não os desperdiçar. Se isso incluir itens-surpresa ou produtos demasiado amadurecidos, pode ser complicado.

Mas Esther Cohn, da Flashfood, considera que a cultura em torno dos alimentos está a mudar, especialmente no que diz respeito a produtos que outrora eram vistos como desperdício. “A percepção de como os produtos deve ser é construída em torno de figuras de cera em anúncios”, diz Cohn. “Isso é sobretudo marketing.” Aceitar um pouco de imperfeição na nossa alimentação permite poupar mais do que dinheiro.

Nota: Apesar de abordar a questão essencial do desperdício alimentar e das formas que temos para o minimizar, o artigo do Washington Post não se foca especificamente na realidade portuguesa. A app To Good to Go existe em algumas cidades portuguesas há já algum tempo, mas eis aqui outras sugestões de cinco apps e sites a funcionar por cá e que também podem ajudar.