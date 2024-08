Polícia arrancou confissão a suspeito sufocando-o com saco na cabeça

Um agente da PSP conseguiu que um suspeito confessasse um furto sufocando-o com um saco plástico na cabeça.

Revelado pelo Jornal de Notícias, o caso remonta a 2014. O agressor foi demitido da PSP mas está a contestar em tribunal a sua expulsão.

Depois de o levar para a esquadra de Vila Franca de Xira, o polícia colocou o suspeito numa cela. Estava convencido de que tinha furtado a carteira ao seu filho. Perante a sua recusa em colaborar com as autoridades, desferiu-lhe chapadas e murros em várias partes do corpo, puxou-lhe os cabelos e tapou-o com um cobertor, enquanto lhe perguntava pela carteira e o ameaçava de que se não falasse a bem falava a mal. “Já me estou a passar”, ouviu-o dizer a vítima. Que mesmo assim insistia em negar o furto, que aliás não tinha cometido.

Foi então que o polícia recorrer a um novo método para extorquir a desejada confissão. “Por duas vezes colocou um saco de plástico na cabeça do ofendido, após o que o fechou junto à zona do pescoço, mantendo-o fechado por alguns segundos”, descreve o tribunal que condenou o agente, fazendo com que o detido não conseguisse respirar.

Quando se preparava para voltar a sufocar o suspeito pela terceira vez este pediu papel e caneta para escrever a falsa confissão.

Foram precisos sete anos para a justiça decretar a condenação do polícia pelo crime de coacção agravada. Foi-lhe aplicada uma pena suspensa de três anos e também foi obrigado a indemnizar a vítima em 1500 euros. O Tribunal da Relação de Lisboa confirmou a sentença de primeira instância em 2022.

O processo disciplinar do arguido seguiu então o seu curso e em Setembro passado o ministro da Administração Interna, José Luís Carneiro, aplicou-lhe a pena de demissão. Foi aí que o agente contestou a expulsão, cujos efeitos tentou travar através de uma providência cautelar. Até agora não conseguiu os seus intentos, mas a acção principal que interpôs na justiça administrativa contra o Ministério da Administração Interna ainda não foi julgada.

Enquanto decorriam as investigações à sua conduta o agente foi colocado no serviço de investigação criminal da PSP, em vez de lhe terem sido atribuídas funções administrativas.