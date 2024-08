Novo canal V+ TVI promete “diversão, ficção, emoção” e muito futebol

Informação será residual na estação por cabo da Media Capital, cuja aposta forte será no entretenimento.

A televisão por cabo recebe nesta sexta-feira um novo canal português. O V+ TVI será generalista, dividindo a sua programação entre o entretenimento, a ficção o desporto (especialmente o futebol) e “com pequenos apontamentos de informação” ao longo do dia.

O canal é do grupo Media Capital, que detém a TVI e a CNN, entre outros, substitui o TVI Ficção, entretanto encerrado, e operará na posição 12 das operadoras Meo e Vodafone e na 132 da Nos. Transmitirá 24 horas por dia, embora as madrugadas sejam preenchidas com repetições de programas já transmitidos durante o dia e noite.

O V+ TVI será dirigido por Hugo Andrade, que mantém o cargo de director adjunto de programas da TVI, terá Ana Rita Clara e João Ricardo Pateiro como directores adjuntos e Nuno Santos, director de informação da TVI e da CNN Portugal, assume a supervisão da área noticiosa do canal.

“A V+ TVI é, como diz o nosso slogan, o canal que faltava. Vamos ter manhãs de diversão, tardes de ficção e noites de emoção com o futebol”, disse ao PÚBLICO Hugo Andrade.

O director da estação de televisão promete um canal centrado “em três áreas temáticas: no entretenimento, ficção e futebol. A informação também marcará presença “com pequenos apontamentos” noticiosos sobre a actualidade nacional e internacional.

Hugo Andrade diz que o V+ TVI “quer ser um canal positivo e não de desgraças”, um canal “diferente, próximo das pessoas, de afectos, agregador de talentos e oportunidades”. “Seremos o canal que vai chegar a todos os públicos. Um canal abrangente para pessoas de todas as idades”, garante.

Num dia tipo, a programação arranca às 7h30 e, uma hora depois, entram em cena Merche Romero e Zé Lopes que vão conduzir o talk show Bom Dia, Alegria.

Já da parte da tarde haverá um programa dedicado à justiça, a cargo da equipa de informação, mas o prato forte será a ficção. E aqui o canal vai exibir a série policial Inspector Max, a sitcom Ai, a Minha Vida, as novelas nacionais Festa É Festa e Bem Me Quer (repetição dos programas já vistos na TVI), a série juvenil Morangos com Açúcar, e ainda uma novela portuguesa e a estreia de uma novela argentina e uma outra colombiana.

A V+ TVI terá também o programa Segredos do Prazer, com Susana Dias Ramos, “que transita da Internet para a televisão” e um outro denominado “Cozinhar e Poupar”, um chef que vai “apresentar receitas em que as pessoas possam poupar dinheiro”.

Com o cair do Sol “é futebol a noite toda”, com Hugo Andrade a prometer um “modelo diferente do que é actualmente feito”. Vai ter relatos dos jogos dos principais clubes portugueses sem imagens dos encontros, como já faz a CMTV, “mas mais em modelo radiofónico”. E, para isso, o canal contratou João Ricardo Pateiro (ex-TSF) que vai conduzir os relatos.

Ao início da madrugada entra em cena um programa de comentário social e dos ditos “famosos”, conduzido por Adriano Silva Martins.

Hugo Andrade nega que o canal surja como concorrente da CMTV: “A única coisa que temos parecido com eles é o futebol à noite. De resto, tudo é completamente diferente. A nossa programação até se aproxima mais da da SIC e da RTP.”

Segundo uma estimativa incluída no pedido de modificação de serviço de programas televisivos, entregue à Entidade Reguladora para a Comunicação Social (ERC), o canal prevê ter um share de audiência superior a 5,2% em 2030.