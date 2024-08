MAC prepara-se para novo pico de procura, após mais 24% de partos no fim-de-semana

Hospital Garcia de Orta, em Almada, vai estar aberto às urgências de obstetrícia que cheguem via CODU/INEM durante este fim-de-semana, o mesmo sucedendo com o Santa Maria, em Lisboa.

A ULS São José – Maternidade Alfredo da Costa (MAC) está a contar voltar a ter um novo pico de procura acrescida este fim-de-semana, face ao encerramento das urgências de obstetrícia das três maternidades da Margem Sul do Tejo (Almada, Barreiro e Setúbal). No fim-de-semana passado, o número de partos na MAC aumentou quase 24% face à média habitual dos sábados e domingos.

“No último fim-de-semana (sábado e domingo) registaram-se 29 partos na MAC, o que corresponde a um crescimento de 23,9% face aos fins-de-semana dos primeiros sete meses deste ano (média de 23,4 partos por fim-de-semana)”, respondeu por escrito fonte oficial da Unidade Local de Saúde (ULS), confirmando que, face aos encerramentos previstos para o fim-de-semana e início da semana na região de Lisboa e Vale do Tejo por falta de médicos, a maternidade está de novo a contar ter “grande pressão” de procura por parte de grávidas nos próximos dias.

Parto na Ponte 25 de Abril a caminho de Lisboa

Na quinta-feira, uma grávida em trabalho de parto que estava a dirigir-se da Margem Sul para a MAC, em Lisboa, por meios próprios, acabou mesmo por ter o bebé em trânsito, na Ponte 25 de Abril, noticiou a TVI. Mãe e bebé estão bem e acabaram por dar entrada na maternidade. Segundo informação da Direcção Executiva do SNS, ambos devem ter alta esta sexta-feira, sendo que o serviço de obstetrícia do Hospital do Barreiro estava aberto no momento em que o casal decidiu rumar a Lisboa no seu próprio carro.

O CODU/INEM diz que não foi contactado para esta situação, pelo que se depreende que a mãe não recorreu previamente à linha SNS Grávida (808 242424).

Entretanto, e após ter sido conhecido que as três urgências de obstetrícia a sul do Tejo estariam simultaneamente encerradas nos próximos dias, o Hospital Garcia de Orta (Almada) informou que estará aberto ao CODU/INEM, durante este fim-de-semana, o que significa que grávidas que sejam encaminhadas pelo 112 poderão ali ser atendidas, o mesmo sucedendo com a urgência de obstetrícia do Santa Maria (que também tem estado fechada ao exterior).

O Garcia de Orta era o hospital que deveria assegurar a rotação das maternidades na Margem Sul este fim-de-semana, mas a falta de médicos em número suficiente para completar as escalas de urgência acabou por ditar o encerramento deste serviço, apesar das tentativas ainda em curso para contratar médicos em prestação de serviço que possam assegurar a escala.

Segundo informação do hospital, além de assegurar a urgência de ginecologia e obstetrícia, por referenciação, para o CODU/INEM, o Garcia de Orta irá também assegurar a resposta em rede ao nível da neonatologia, por ter uma neonatologia diferenciada. "Prossegue o esforço e o trabalho para encontrar uma solução, de modo a garantir que a Urgência de Ginecologia e Obstetrícia reabre ao exterior", assegurou a mesa fonte.

Por seu lado, a ULS São José – Maternidade Alfredo da Costa (MAC) afirma que “tem estado a trabalhar, como é habitual, para garantir resposta às mulheres e às famílias que a procuram, numa gestão diária e em articulação com outras instituições de saúde e com a Direcção Executiva do Serviço Nacional de Saúde (SNS)”.

Quando é atingida a capacidade máxima do espaço dedicado a puérperas (30 camas), por limitações físicas de espaço, a MAC recorre à transferência de puérperas e bebés para os hospitais da sua área de residência, o que aconteceu com dez casos no fim-de-semana passado. “Estas transferências, realizadas pelo INEM, ocorrem de forma articulada e coordenada com os hospitais de origem, garantindo a segurança e a comodidade das puérperas e dos bebés”, revela.

Na semana passada, entre as 0h00 de sexta-feira e a manhã de segunda, a MAC realizou cerca de 60 partos, um número acima da média, e atendeu cerca de 400 grávidas, o dobro do habitual, anunciou a instituição.

