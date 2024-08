Bastonário quer rever funcionamento das equipas das urgências de obstetrícia

“Há urgências que fecham com o mesmo número de médicos que outras que continuam abertas”, critica bastonário da Ordem dos Médicos. Dos 1900 obstetras inscritos na OM, só 760 estavam no SNS em Julho.

O bastonário da Ordem dos Médicos (OM), Carlos Cortes, quer rever a forma como são constituídas as equipas nos serviços de urgência de ginecologia-obstetrícia para evitar que hospitais com a mesma dimensão e com actividade idêntica funcionem de forma diferente. “Actualmente, há urgências que fecham com o mesmo número de médicos que outras que continuam abertas. Isto não pode acontecer. A resposta tem que ser mais uniforme no país”, defende Carlos Cortes, que tenciona discutir esta questão com a ministra da Saúde na reunião que tem marcada esta sexta-feira.