PS e BE querem explicações do ministro da Educação após novos contratos de associação

Decisão do Governo de celebrar novos contratos de associação com os colégios privados e de aumentar o seu financiamento reabre a cisão entre os partidos da esquerda e um Governo apoiado por PSD e CDS.

A decisão do Governo da Aliança Democrática (AD) de celebrar novos contratos de associação com os colégios privados e de aumentar o seu financiamento reabre uma nova cisão entre partidos da esquerda e o executivo apoiado no Parlamento por PSD e CDS. Esta sexta-feira, o Partido Socialista questionou o ministro sobre a medida que compromete a “qualidade da educação pública em Portugal". E o Bloco de Esquerda apresentou um requerimento para ouvir com urgência Fernando Alexandre, ministro da Educação, Inovação e Ciência na comissão de Educação e Ciência.