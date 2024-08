Pedro Duarte, ministro dos Assuntos Parlamentares, poderá avançar com uma candidatura à liderança da distrital do PSD do Porto. Os dois actuais candidatos estarão disponíveis para desistir da corrida.

O ministro dos Assuntos Parlamentares, Pedro Duarte, poderá avançar com uma candidatura à liderança da distrital do PSD no Porto, informação avançada pelo Jornal de Notícias que foi também apurada pelo PÚBLICO. Os dois candidatos ao cargo, Sérgio Humberto, actual presidente da distrital do Porto e eurodeputado, e Alberto Santos, ex-presidente da Câmara de Penafiel, estarão disponíveis para desistir da corrida.