Governo pede parecer à PGR para esclarecer se freguesias podem votar em causa própria

O Governo vai pedir um parecer ao conselho consultivo da Procuradoria-Geral da República (PGR) sobre o despacho da Direcção-Geral da Administração Local (DGAL) que impede presidentes de juntas de freguesia de votar, em assembleia municipal, assuntos que beneficiem o seu território. Numa altura em que a posição da DGAL tem dividido opiniões, o secretário de Estado da Administração Local e Ordenamento do Território, Hernâni Dias, quer ver esclarecida qual a interpretação correcta das normas em vigor. Esta decisão do Governo deverá frustrar as expectativas de Jorge Veloso, presidente da Associação Nacional de Freguesias (Anafre), que, ao PÚBLICO, afirmou que o secretário de Estado lhe garantira estar a tratar da revogação do despacho.

Os leitores são a força e a vida do jornal



O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para assinaturas.online@publico.pt