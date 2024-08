Fabian Figueiredo acusa ministra da Saúde de ser “incendiária”

Para o líder parlamentar do Bloco de Esquerda, é preciso “mudar a postura autoritária e incompetente” de Ana Paula Martins. O acesso ao SNS piorou e os planos do Governo falharam, defende.

“O acesso ao Serviço Nacional de Saúde (SNS) piorou nestes últimos cinco meses e o primeiro-ministro deve reconhecer esse falhanço”, defendeu Fabian Figueiredo, líder parlamentar do Bloco de Esquerda, esta sexta-feira, em conferência de imprensa no Parlamento. Apontando que o primeiro passo para resolver os problemas no SNS passa por “mudar a postura autoritária e incompetente” da ministra da Saúde, o bloquista acusou Ana Paula Martins de espalhar o caos e de ser uma “incendiária”.

Para o deputado bloquista, a ministra da Saúde “diz que a culpa é de toda a gente, menos da própria”. “Não podemos ter uma incendiária no Ministério da Saúde”, vincou, argumentando que Ana Paula Martins espalha o caos e culpabiliza as administrações hospitalares e os profissionais de saúde pelos problemas do SNS. É preciso “mudar a postura autoritária e incompetente com que a ministra tem lidado com a área”, referiu.

Nos primeiros cinco meses da governação, “o acesso ao SNS e os cuidados de saúde pioraram” e Luís Montenegro deve “reconhecer esse falhanço”, afirmou Fabian Figueiredo. Defendendo que o executivo não planeou a “garantia de uma rede de urgências que satisfizesse as necessidades” de quem precisa de uma resposta urgente, o deputado do BE apontou que “os planos apresentados pelo Governo falharam” de forma “redonda” e foi “por negligência e por descuido”.

O plano de Verão do executivo para a saúde é “uma catástrofe” e também o mapa interactivo que permite aos utentes consultarem as urgências disponíveis, “falhou”, continuou o deputado.

Defendendo que o executivo “não só não executa o seu plano de emergência”, como o “concentrou na garantia de que se dinamiza o negócio privado da saúde”, Fabian Figueiredo criticou a “transferência histórica de recursos” do SNS para o sector privado.

“O Governo sabia em que estado estava o SNS”, atirou, sublinhando que, ainda durante a campanha para as eleições legislativas, Luís Montenegro prometeu que apresentaria um plano que resolveria o problema.

“Não resolveu” e “não foi por falta de aviso”, lamentou Fabian Figueiredo, lembrando o debate que o Bloco de Esquerda organizou “para alertar o país e o Governo de que o seu plano de emergência ia falhar".

“Ninguém exige ao Governo que resolva em cinco meses problemas que se arrastam há anos”, indicou Fabian Figueiredo, considerando, contudo, que há “hoje mais problemas”, nomeadamente, mais 40% de urgências fechadas e um aumento do congestionamento de 300%.

O Governo tem de fazer “a sua autocrítica” para resolver os problemas, frisou Fabian Figueiredo. A solução, para o bloquista, passa por chegar a acordo com os profissionais de saúde, garantir que os erros não se repetem e que há previsibilidade no acesso ao SNS. É preciso “investir onde faz falta”, concluiu.