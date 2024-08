Puigdemont: a coragem política na era do Tik Tok

Mas que raio foi aquilo? Na quarta-feira, Carles Puigdemont anunciou solenemente que iniciara “a viagem de regresso do exílio”. “O Parlamento da Catalunha convocou todos os deputados para o debate de investidura do próximo presidente da Generalitat. Eu tenho que estar lá e quero estar lá”, disse ele. A jornalista Sofia Lorena descreveu o vídeo como “uma intervenção em pose de estadista e tom grave, com as bandeiras da União Europeia e da Catalunha atrás de si. Saiu em segredo [em 2017], para não ser preso, regressa sabendo que será detido e pretende fazê-lo rodeado de apoiantes.”

Os leitores são a força e a vida do jornal



O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para assinaturas.online@publico.pt