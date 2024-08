Israel envia delegação às negociações de cessar-fogo de 15 de Agosto

Encontro é promovido pelos EUA, Egipto e Qatar, que apelaram às duas partes do conflito que façam um último esforço para assinar acordo.

Os líderes dos Estados Unidos, do Egipto e do Qatar pediram a Israel e ao Hamas que tomem parte em negociações a 15 de Agosto para finalizarem um acordo de cessar-fogo em Gaza e de libertação dos reféns naquele território.

Os três países, que têm estado a tentar mediar um acordo, afirmaram em comunicado conjunto que as negociações tanto podem decorrer em Doha como no Cairo. O primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, afirmou já que os negociadores israelitas estarão presentes com o objectivo de "trabalhar nos pormenores e implementar o acordo base."

De acordo com os três países, "está sobre a mesa um acordo base com apenas alguns detalhes sobre a implementação por concluir". Para EUA, Egipto e Qatar, "não há mais tempo a perder nem [se aceitam] desculpas de nenhuma das partes para mais atrasos. É altura de libertar os reféns, começar o cessar-fogo e pôr em prática este acordo."

O Hamas ainda não se pronunciou.