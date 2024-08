Avião com 62 passageiros a bordo cai no interior de São Paulo. Não há sobreviventes

Voo fazia a rota de Cascavel, no Paraná, para Guarulhos, em São Paulo. Avião de médio porte transportava 58 passageiros e quatro tripulantes quando se despenhou numa zona com várias habitações.

Um avião com 62 pessoas a bordo caiu em Vinhedo, no interior do estado brasileiro de São Paulo, nesta sexta-feira, avançam os jornais brasileiros. As autoridades da cidade de Vinhedo já confirmaram que nenhum passageiro sobreviveu à queda do avião, mas a companhia área ainda não se pronunciou.

Também o Presidente brasileiro, Lula da Silva, confirmou que todos os passageiros do avião morreram no desastre aéreo. “Acaba de cair um avião na cidade de Vinhedo, em São Paulo, com 58 passageiros e quatro tripulantes e parece que todos morreram”, afirmou Lula da Silva, que se encontrava a discursar numa cerimónia de lançamento de uma fragata, no estado brasileiro de Santa Catarina.

Ao receber a notícia, o chefe de Estado brasileiro pediu ainda à plateia “um minuto de silêncio para as vítimas”. O avião de médio porte transportava 58 passageiros e quatro tripulantes quando se despenhou numa zona com várias habitações.

Operado pela companhia aérea Voepass, o avião fazia a rota de Cascavel, no Paraná, para Guarulhos, em São Paulo, segundo o site de notícias brasileiro G1.

O Corpo de Bombeiros de São Paulo foi o primeiro a confirmar, através das redes sociais, que um avião tinha caído em Vinhedo e avançou que enviou sete equipas para a zona do acidente.

“Queda de aeronave, 0 equipas empenhadas, até o momento apenas essas informações”, disse o Corpo de Bombeiros da Polícia Militar do Estado de São Paulo, na rede social X, detalhando que a aeronave se despenhou às 13h25 (17h25 em Portugal) no município brasileiro de Vinhedo.

Segundo escreve a Folha de São Paulo, o Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos, da Força Aérea brasileira, já encaminhou agentes para o local do acidente.