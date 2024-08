Banhos desaconselhados na praia de Matosinhos um dia depois de terem sido permitidos

Esta é a quarta vez desde o arranque da época balnear que os banhos estão desaconselhados na praia de Matosinhos, segundo informação do Sistema Nacional de Informação de Recursos Hídricos (SNIRH)

Os banhos na praia de Matosinhos estão novamente desaconselhados devido à contaminação da água, um dia depois de terem sido permitidos, adianta a Agência Portuguesa do Ambiente (APA). Na sua página oficial de Internet, a APA revela que a interdição deve-se à contaminação microbiológica da água. Os banhos nesta praia, do distrito do Porto, estavam desaconselhados desde sexta-feira por este mesmo motivo tendo, na quarta-feira, esse desaconselhamento sido levantado após a realização de novas análises. Contudo, um dia depois, a água está outra vez imprópria para banhos.

Contactada pela Lusa, fonte da Polícia Marítima do Douro e Leixões explicou que o desaconselhamento foi levantado na quarta-feira com base nos resultados das análises realizadas na segunda-feira. Na quarta-feira, na altura de repor a normalidade na praia, foram recolhidas mais amostras de água cujos resultados demonstraram haver contaminação microbiológica. Esta é a quarta vez desde o arranque da época balnear que os banhos estão desaconselhados na praia de Matosinhos, segundo informação do Sistema Nacional de Informação de Recursos Hídricos (SNIRH). Em 2023, a água da praia de Matosinhos foi classificada como aceitável, depois de em 2022 ter sido classificada como boa.

Na terça-feira, o PSD/Matosinhos instou o município a assegurar a monitorização da qualidade da água das praias e a apostar em novos métodos de limpeza. "Os autarcas do PSD de Matosinhos não podem deixar de manifestar a sua preocupação pelos resultados demonstrados pelas diversas análises das águas balneares", afirmou Bruno Pereira, em comunicado enviado à Lusa.