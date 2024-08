Travis Scott detido em Paris por agredir o segurança do hotel

O rapper norte-americano está na cidade-luz para os Jogos Olímpicos, depois de uma passagem por Lisboa com três concertos no Meo Arena.

Travis Scott foi detido em Paris depois de uma luta com o seu guarda-costas, avançam as autoridades francesas. O incidente aconteceu na manhã desta sexta-feira quando o rapper atacou um segurança que tentou separar o desentendimento entre o artista e o guarda-costas no hotel de cinco estrelas George V na capital francesa.

A notícia foi confirmada pelas autoridades francesas à Agência France-Presse (AFP). A polícia detalhou que foi aberta uma investigação criminal de “violência não especificada” contra o segurança do hotel. Até agora, os representantes de Travis Scott não comentaram o incidente que terá acontecido por volta das 5h e foi filmado para as redes sociais.

Tal como tantas outras celebridades, o rapper está em Paris para assistir aos Jogos Olímpicos. Nesta quinta-feira, foi fotografado no jogo de basquetebol da equipa dos EUA face à Sérvia, acompanhado do empresário norte-americano Michael Rubin e do rapper Quavo.

Two more videos showing Travis Scott being arrested pic.twitter.com/XAUE2tO793 — CAPTAIN (@CaptainQLF) August 9, 2024

Esta não é a primeira vez este ano que Travis Scott ─ cujo nome verdadeiro é Jacques Bermon Webster ─ enfrenta problemas com a justiça. Em Junho, foi detido em Miami depois de um episódio de violência a bordo de um iate. De acordo com o site de celebridades TMZ, o rapper foi ilibado das acusações de violência sob influência de substâncias, mas ainda enfrenta uma acusação de invasão de propriedade privada.

Em 2021, no “seu” festival Astroworld, em Houston, no Texas, dez jovens morreram esmagados e centenas terão ficado feridos durante a actuação do rapper. Mesmo depois de o público pedir para interromper o concerto, o músico não parou e as famílias culparam a organização pelas mortes. Em 2023, foi ilibado de acusações criminais por um júri do Texas, depois de ter chegado a acordo com a família dos falecidos.

No início deste mês, Travis Scott esteve em Lisboa para três concertos esgotados na Meo Arena com álbum Utopia, numa experiência descrita como “electrizante e única, mas propositadamente vazia”.

Na vida pessoal, o rapper de 33 anos é conhecido pela relação com a socialite Kylie Jenner, de quem se separou em 2022. Têm dois filhos em comum: Stormi Webster, de seis anos, e Aire Webster, de dois.