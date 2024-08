Em família, por castelos de livros, trovadores, robôs e uns riscos

ACTIVIDADES

Letras ao Sol

13, 20, 22, 27 e 29 de Agosto

A Bruxa Mimi Vai à Praia e as crianças vão com ela. Ou melhor: a partir do livro de Valerie Thomas e Korky Paul, são convidadas a descobrir jogos criativos, animados e em harmonia com a natureza. Marcada para 13 de Agosto, às 10h30, é mais uma sessão de Letras ao Sol, a iniciativa com que Tavira está a folhear o Verão ao ritmo de um livro e um ateliê de cada vez.

Para incentivar à leitura, a Biblioteca Municipal Álvaro de Campos conta “histórias divertidas para crianças (...), recorrendo a temas que ajudam à reflexão, descoberta e partilha de opiniões (emoções, valores, sentimentos, direitos humanos, nacionalidades e educação ambiental)”, explicita. E a cada uma dessas histórias junta uma actividade.

Destinado a miúdos dos quatro aos 13 anos (mediante inscrição), o projecto está em marcha desde o início de Julho e ainda tem mais quatro sessões agendadas até ao final de Agosto. O calendário pode ser consultado aqui.

Space Wars

Em permanência

É a primeira escape room do país imersa no universo Guerra das Estrelas. A missão dos participantes é fintar o lado negro da força, sabendo que “são a única esperança para recolher informações cruciais e desafiar uma presença ameaçadora”, adianta a promotora Mission to Escape. Uma missão que só requer “inteligência, audácia e trabalho de equipa”.

A aventura custa 17,50€ e decorre no Arrábida Shopping de Vila Nova de Gaia, ao pé dos cinemas, onde também está aberta uma sala dedicada ao imaginário de Harry Potter e outra de acção moldada pela série televisiva S.W.A.T.: Força de Intervenção.

FEIRAS

Mercado Medieval de Melgaço

9 a 11 de Agosto

Aberta que está a época das feiras-recriações históricas, Melgaço tem o seu próprio Mercado Medieval para mostrar. Está montado entre o castelo e as igrejas medievais (Matriz e Misericórdia) com tudo a que memória histórica dá direito: trovadores, actores de rua, contadores de fábulas, cortejos, danças, um torneio apeado, espectáculos de fogo, demonstrações de voo com aves de rapina e até A Queima da Bruxa.

A iniciativa, levada às ruas pelo município, está integrada na programação Melgaço em Festa, que se prolonga até dia 15.

Foto Mercado Medieval de Melgaço Câmara Municipa de Melgaço

EXPOSIÇÃO

Walking Robots

2 a 26 de Agosto

Quem anda assustado com a evolução da robótica e da inteligência artificial, nada tema. Não são as máquinas, mas os miúdos que “vão conquistar o mundo”. É, pelo menos, o que promete esta exposição interactiva, acolhida pelo LoureShopping.

As estrelas são quatro robôs de dois metros e meio de altura que – adivinhou! – podem ser comandados pelos pequenos visitantes, assim tenham pelo menos oito anos e 3€ para despender. Estão à mercê das suas vontades das 12h às 22h de segunda a sexta-feira; ao fim-de-semana, a diversão começa duas horas mais cedo.

Foto Walking Robots DR

FESTA

Golden Day

10 de Agosto

Uma feirinha de manga e anime, desfiles de cosplay, demonstrações de artes marciais, gastronomia, oficinas de origami, caligrafia, reiki, taiko e língua japonesa. Tudo isto – e mais – em honra da cultura japonesa e a propósito do Dia Internacional da Juventude (assinalado a 12 de Agosto).

A festa acontece no sábado, entre as 10h e as 18h, no Centro Social e Juvenil de Santo Amaro, mais conhecido como Casa Amarela, no Laranjeiro (Almada), das 10h às 18h, com entrada livre. Inscrições e mais informações aqui.

CINEMA

Wonka

14 de Agosto

O excêntrico mestre chocolateiro que Roald Dahl criou no seu livro de 1964 e que foi alvo de várias adaptações cinematográficas (a mais fresca na memória, com Johnny Depp a protagonizar o filme que Tim Burton realizou em 2005) ressurgiu no cinema, no ano passado.

Agora pela câmara de Paul King, com Timothée Chalamet na pele de um jovem Willy Wonka (e Hugh Grant como Oompa Loompa), conhecemos a sua história de origem: a emergência da sua criatividade, a paixão por chocolate, a vontade de inventar coisas, a relação com os pais e as amizades que foi fazendo.

O filme é exibido nesta quarta-feira, às 22h, na recta final do ciclo Cinema Paraíso, que está em cartaz no Parque da Devesa, em Vila Nova de Famalicão. Não é preciso pagar (nem achar) bilhete.

VISITAS

Parques de Sintra

12 de Agosto

Sintra tem um presente para os mais novos no Dia Internacional da Juventude: entrada gratuita, até aos 25 anos (inclusive), nos Palácios Nacionais de Sintra e Queluz, no Parque da Pena, no Castelo dos Mouros, no Convento dos Capuchos, no Chalet da Condessa d’Edla e no Parque e Palácio de Monserrate. Basta fazer prova da idade, com a apresentação do Cartão do Cidadão na bilheteira de cada local.

A oferta é da Parques de Sintra, que, dos espaços que gere, só não inclui o Palácio da Pena na promoção. Horários e outras informações aqui.

Torre da Alfândega

Desde 3 de Agosto

Depois das Gualterianas, Guimarães tem um novo bom motivo para prolongar a festa: acaba de abrir ao público a icónica Torre da Alfândega, a única das seis torres sobreviventes da muralha que outrora rodeou o centro histórico – e aquela onde tantos habitantes, visitantes e turistas já se fotografaram sob a inscrição “Aqui nasceu Portugal”.

Depois de um processo de requalificação do espaço, é possível também subir ao topo e aproveitar a vista sobre a cidade. No futuro, haverá ainda mais razões para visitar a estrutura, prometido que está um centro interpretativo. A autarquia adianta que “a requalificação do espaço incluiu não só a restauração física do monumento, mas também a preparação para a instalação de conteúdos museológicos” que “terão como base o trabalho arqueológico realizado durante a empreitada”.

Foto Torre da Alfândega, Guimarães Hugo Delgado

Para já, a torre está aberta a visitas todos os dias, das 10h às 18h, com entrada gratuita.

Visitas Nocturnas ao Parque Biológico da Serra da Lousã

10, 24 e 31 de Agosto

O convite é para desvendar os segredos nocturnos daquele que se apresenta como “a maior amostra da fauna selvagem de Portugal”.

Situado em Miranda do Corvo, serve de casa a corsos, cabras, javalis, linces, lobos, lontras, veados, ursos-pardos, águias, gansos, corujas e tartarugas, sem esquecer a flora diversa que compõe o cenário. Durante o Verão, as portas abrem também à noite, dando a conhecer os hábitos de espécies como os sacarrabos, as ginetas, os texugos ou as raposas.

Agendadas para os próximos sábados de Agosto, às 21h, mediante marcação (parquebiologicoserradalousa@adfp.pt ou 915 361 527), as visitas nocturnas acontecem no âmbito do programa Querido Mês de Agosto, que também promove actividades à luz do dia, como baptismos e passeios equestres, tratar do parque ou alimentar animais (preços entre 3€ e 29€).

FESTIVAL

Fazunchar

10 a 18 de Agosto

Não é todos os dias que se aprende uma nova-velha palavra. Fazunchar significa fazer, em laínte, um dialecto antigo da zona de Figueiró dos Vinhos. E dá nome a um festival onde, ao contrário do que acontece lá em casa, a pintura das paredes é encorajada.

Muros, empenas e outras superfícies públicas da vila vão sendo “enfeitadas” por artistas convidados. Este ano, foram convocados o francês Fred Battle (Zoerism), o espanhol Manolo Mesa e os portugueses Regg Salgado e Mariana Santos.

Não é festival só para ficar a olhar. Há que descobrir o crescente roteiro de arte urbana da vila e enveredar por visitas guiadas pelo centro histórico e pelas “aldeias pitorescas (...) onde também as pinturas foram chegando”. E também há concertos de Mimicat e Beatbombers, conversas com artistas, oficinas e um piquenique comunitário.

O passaporte para ir Redesenhando Mundos, como manda (fazer) o lema do festival, é gratuito. O programa detalhado encontra-se aqui.