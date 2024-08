Depois de dois anos a viver em Portugal, princesa Eugenie quer mudar-se para Londres

Foi em 2022 que a princesa Eugenie se mudou para Portugal e passou a dividir os dias entre Melides e Londres. Agora, a filha mais nova do príncipe André quer mudar-se de volta para Londres, avança o jornal Express, que cita fontes próximas da princesa. Doravante, a casa portuguesa passaria a ser apenas “local de férias”, dizem.

A rotina da sobrinha de Carlos III tem-se dividido entre as tarefas reais na capital britânica e a quietude da costa alentejana. É lá que Eugenie vive com os dois filhos, August Philip, de 3 anos, e Ernest, de 1 ano, e o marido Jack Brooksbank. A mudança para Portugal foi motivada pela vida profissional do marido, que veio trabalhar para o resort CostaTerra Golf and Ocean Club, do empresário norte-americano Mike Meldman.

“A Eugenie está decidida a regressar ao Reino Unido de forma mais permanente e usar a villa em Portugal como casa de férias”, cita o Express, que justifica a decisão com razões familiares, nomeadamente aproximar os dois filhos dos avós. “Todos gostam de passar tempo de qualidade com as crianças. O sucesso de Jack deu-lhes a liberdade de voar para trás e para a frente entre dois países e proporcionar aos rapazes uma unidade familiar amorosa e unida”, acrescenta o jornal.

A mudança poderá estar para breve, já que a princesa começou à procura de jardins-de-infância perto da casa da família em Londres — na propriedade do Palácio de Kensington. “São britânicos de corpo e alma. Não há qualquer hipótese de se mudarem para fora do Reino Unido de forma permanente”, afiança a mesma fonte.

Contudo, Jack Brooksbank vai manter as funções em Portugal, uma vez que a Discovery Land Company, proprietária do resort CostaTerra, comprou mais terrenos para expandir o projecto e o britânico será responsável pelo marketing.

Eugenie vai manter-se no Reino Unido para estar mais próxima da irmã, Beatrice, que também tem dois filhos pequenos; do pai, o príncipe André; e da mãe, Sarah Ferguson. Os quatro sempre foram muito próximos e, em entrevista ao PÚBLICO, em 2022, a duquesa de York confessava que o maior orgulho é ver as filhas serem mães. “Quando as pessoas me perguntam como é ser avó, digo que estou especialmente fascinada com as minhas filhas. São tão boas mães”, declarava.

Foto O casamento de Eugenie e Jack Brooksbank Reuters/Pool

Apesar de não ser um membro sénior da família real — ou seja, aqueles que trabalham para a monarquia — Eugenie é a fundadora da The Anti-Slavery Collective, destinada a erradicar a escravatura nos dias de hoje. Desde o início do ano, a princesa de 34 anos tem assumido alguns compromissos face à ausência da princesa de Gales, Kate, e do próprio rei, Carlos III — ambos diagnosticados com cancro.

Eugenie casou-se com Jack Brooksbank, em Outubro de 2018, na capela de São Jorge, no Castelo de Windsor, meses depois da cerimónia de casamento do primo Harry com a norte-americana Meghan. Na altura, além dos membros da família real — como os duques de Cambridge e Sussex e a rainha —, foram convidadas para a cerimónia celebridades como o cantor britânico Robbie Williams, as actrizes Liv Tyler e Demi Moore e as modelos Naomi Campbell e Cara Delevingne. O cantor de ópera Andrea Bocelli actuou acompanhado pela Orquestra Filarmónica Real.