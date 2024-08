7 dias, 7 fugas: de Aljubarrota ao Japão, à grande e à portuguesa

Termas a animar o Verão

Dar música, navegar e até contrabandear. O festival Termas É Monfortinho (1 de Agosto a 7 de Setembro) não é para ficar parado, mas para mergulhar nas actividades que ocupam a estância balnear e, nalguns casos, se espraiam para lá da fronteira, com o objectivo de reflectir “a autenticidade e o encanto desta zona fronteiriça”.

É o caso da recriação da Rota do Contrabando (dia 10, às 9h). Ou do Barco Ibérico que, dia 30, se faz ao Alagón (afluente do Tejo) a harmonizar a paisagem com a gastronomia lusa.

Exposições, concertos, um arraial beirão, ioga ao pôr-do-sol e outras propostas de “lazer e bem-estar na raia” fazem parte desta terceira edição. Umas são gratuitas; outras, como o barco (25€) e a rota (8€), são pagas; várias requerem inscrição. As instruções estão aqui.

Da Ria Formosa, com sabor

Santolas, sapateiras, lavagantes, camarões, lagostas, amêijoas, conquilhas e ostras, em cataplanas, arrozes, açordas ou paellas, “confeccionados no local e vendidos a preços económicos” (palavra da autarquia), fazem as delícias de quem se dirige à cidade “cubista” para saborear o Festival do Marisco de Olhão.

A 36.ª edição do festival realiza-se entre 10 e 14 de Agosto, no Jardim do Pescador Olhanense, e promete voltar a atrair comensais aos milhares: no ano passado, recebeu mais de 30 mil, “reforçando o estatuto de maior certame gastronómico do sul do país”.

A acompanhar os ingredientes principais, provenientes da Ria Formosa, há doçaria regional, artesanato e um concerto por dia: Calema, Ana Moura, Plutónio, Diogo Piçarra e Maninho (bilhete diário de 5€ a 10€; semanal, de 22,50€ a 45€).

Foto Festival do Marisco de Olhão DR

Japão de ouro em Casa Amarela

Personagens de manga e anime nas bancas de uma feira. Ou de carne e osso, em desfile. Workshops de origami, caligrafia, reiki, taiko e língua japonesa. Dicas para visitar o Japão. Cosplay, canções, artesanato e artes marciais. E gastronomia a combinar. Tudo para honrar a cultura nipónica nas suas mais diversas vertentes.

A festa acontece no Laranjeiro (Almada), a 10 de Agosto, e chama-se Golden Day, por inspiração da Semana Dourada nipónica, altura em que o país pára para uma sucessão de feriados. Neste caso, é no Centro Social e Juvenil de Santo Amaro, mais conhecido como Casa Amarela, que as actividades se sucedem, ao longo de oito horas (das 10h às 18h), todas com entrada livre. Inscrições e mais informações aqui.

Foto Origami Fernando Veludo

À francesa e à moda do Porto

Uma especialidade da Invicta torna a viajar para Sul. É estrela de um festim em mesas sadinas, onde sobejam os sabores do mar mas não abunda a francesinha.

Fazendo honras à origem do pitéu e satisfazendo o apetite de quem está longe das suas casas típicas, o Festival da Francesinha de Setúbal é fornecido por quatro restaurantes nortenhos com créditos nestas lides: Cufra, Alicantina, Alfândega Douro e Santa Francesinha. Não se limitam às propostas tradicionais: introduzem no cardápio uma versão em forno a lenha e outra vegana.

A terceira edição do festival é servida no Largo José Afonso, entre os dias 9 e 18 de Agosto. Abre para almoço das 12h às 15h e para jantar das 18h às 23h. Não se paga para entrar, só para comer: entre 10€ e 13€ por cada francesinha.

Foto Festival da Francesinha de Setúbal Câmara Municipal de Setúbal

Imagens de um bairro posterizado

Marvila está transformada numa galeria ao ar livre pelas obras de fotógrafos, ilustradores, designers, músicos e outros artistas. Obras em pósteres, entenda-se. “Usados para vender de tudo, de sabonetes a ideais”, como lembra a organização, são eles o foco da Poster - Mostra Pública.

Na sua nona edição, a exposição de rua lisboeta cola às paredes mais umas dezenas de trabalhos, assinados por criadores como David Carson, Kid Richards, André da Loba, Rui Chafes, Kampus, Masanori Ushiki ou Cláudia Pascoal.

Estão à vista de todos desde o início de Junho e assim continuarão até ao primeiro dia de Setembro, sem pagar mais por isso. O percurso encontra-se desenhado no site da exposição, onde também se pode comprar um ou outro exemplar para exibir nas paredes lá de casa.

Foto Póster de Masanori Ushiki

A festa que a padeira amassou

Em época alta de feiras históricas, também Aljubarrota recua no tempo, com a vantagem de ter uma anfitriã famosíssima e pergaminhos enquanto terreno de um dos mais importantes episódios da História de Portugal.

Entre 10 e 15 de Agosto, Aljubarrota Medieval veste-se a rigor para fazer vénias a Brites de Almeida, a padeira que, reza a lenda, fez justiça pelas próprias mãos aquando da batalha que afugentou os castelhanos, no ano da graça de 1385.

O estandarte anuncia tavernas medievais, mostra de armas, acampamento militar, cortejos, artes de rua, cartomantes, torneios e justas, danças e meneios, banquetes, iguarias da época, teatro histórico (todos os dias, às 22h30) e espectáculos de fogo (logo a seguir), sem esquecer o ponto alto que é a recriação da batalha (dia 11, às 18h).

O horário de visita é das 18h às 24h no sábado e de segunda a quarta-feira; das 12h às 24h no domingo; e das 13h às 20h na quinta-feira. A entrada é livre.

Foto Câmara Municipal de Alcobaça

Francamente antiga

Na Feira de São Bartolomeu, a história não se recria; repete-se. Reclamando para si o título de feira franca mais antiga do país, do alto dos seus 751 anos, volta à acção com um número recorde de expositores: mais de 200.

De 9 a 18 de Agosto, no Pavilhão Multiusos (bem perto do centro da Aldeia Histórica de Trancoso), as tasquinhas, o artesanato e a mostra de actividades económicas convivem com divertimentos para toda a família e com concertos diários por conta de Calema, GNR, Quim Roscas & Zeca Estacionâncio, Karetus, Emanuel, Sara Correia, Zé Amaro, Nininho Vaz Maia, The Gift, Sons do Minho e outros. A entrada para os espectáculos custa de 3€ a 5€; o passe fica a 20€.